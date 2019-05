Machri na kávu nám dali tip, ako VŽDY urobiť dokonalú kávu

Budete prekvapení, ale je to obyčajne neobyčajný mlynček na kávu.

Milovníci kávy sa zhodujú jednoznačne v tom, že ak chcú piť kvalitnú kávu, tak by mala byť čerstvo pomletá. Preto sa trend domácich mlynčekov na kávu opäť vracia aj k nám a rozhodne je z čoho vyberať.

Ak si chcete vypiť každý deň tú pravú, správne voňavú kávičku, jeden si rozhodne zaobstarajte! Prezradíme tiež, že mlynček na kávu toho zvládne viac, preto sa poďte s nami pozrieť na túto šikovnú „mašinku".

Je nepopierateľné, že čím čerstvejšie suroviny máme, tým dokážeme pripraviť lahodnejší a intenzívnejší nápoj. Platí to, samozrejme, aj o káve, preto mnohí kávičkári siahajú nielen po fair trade káve, ale si ju hlavne kupujú celú, teda vopred nepomletú.

Má to svoj zmysel, pretože proces mletia kávy pred jej prípravou je mimoriadne dôležitý. Našťastie, dnes už doma môžete mať vlastný mlynček, ktorý vám túto neoceniteľnú službu poskytne. A môže byť nielen elektrický, ale aj mechanický, vhodný hoci aj na cesty alebo do práce.

Náš tip: Mlynček vám poslúži aj na mletie iných surovín, od korenín až po mak, orechy či bylinky. Ak si želáte tieto funkcie, určite hľadajte taký s nastaviteľnou hrúbkou mletia.

Čo by ste mali od svojho mlynčeka očakávať?

V prvom rade si vyberte či chcete mechanický - zvyčajne menší a kompaktnejší mlynček, alebo naopak zvolíte elektrický. V zásade platí, že elektrické vám vedia ponúknuť väčší objem pomletej kávy, jednorazovo hoci aj 12 šálok, preto všetko záleží od vašich potrieb.

Voliť môžete aj medzi jednotlivými mechanizmami, od drviacich nožov až po oceľové a keramické kamene pre dosiahnutie tej správnej hrúbky mletia. Ak zainvestujete do kvality, bude vám mlynček po dlhú dobu mlieť konzistentne vo vysokej kvalite.

Na čo nezabudnúť?

Hlavne pri ručných mlynčekoch odskúšajte tvar - mal by vám dobre sadnúť do ruky. Ak plánujete brať mlynček na cesty, mal by mať nízku hmotnosť a možnosť jednoduchého skladovania s odnímaním mlecej kľuky.

Pri elektrických mlynčekoch máte na výber viacero veľkostí, záleží na množstve kávy, ktorú potrebujete pripravovať. Hľadajte mlynček s poistkou, ktorá zaručí, že sa mletie automaticky zastaví, ak je nádobka so zrnami prázdna.

Priehľadná nádoba na pomletú kávu naopak pomôže udržať prehľad nad množstvom kávy, ktorú chcete spotrebovať. Investovať čas i prostriedky do mlynčeka na kávu sa rozhodne oplatí, odmenou vám bude príjemná vôňa a chuť pri každej jednej šálke.

Pozrite si v našej GALÉRII, aké rôzne typy mlynčekov na kávu existujú. Je to zároveň štýlový doplnok do kuchyne.

Autor: Agáta