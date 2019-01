Nenechajte sa oklamať: Len tento stôl je pre zdravé sedenie vášho dieťaťa ten pravý

Výber podľa ergonometrických hľadísk

Samozrejme, že na výber vhodného písacieho stola vplývajú viaceré faktory, napríklad estetické hľadisko, priestorové možnosti u vás doma, ale aj materiál či cena. Dnes sa pozrieme na ergonometrické hľadisko, to znamená, že detský písací stôl, ak má podporovať zdravé sedenie, musí korešpondovať s výškou vašej ratolesti, rovnako aj stolička musí s písacím stolom tvoriť zdravý nábytkový set. Aj preto ich určite nekupujte zvlášť.

Nenakupujte pre neho bez neho

Čo si budeme hovoriť, nákup bez detí je vždy jednoduchší a rýchlejší, v tomto prípade by však rozhodne nebol efektívnejší. Zoberte svoje dieťa do obchodu a dajte mu nielen vybrať farbu stola, ale za daný stôl ho aj posaďte. Posaďte ho na stoličku, nech si vyskúša, či sa mu komfortne sedí a vy uvidíte, či mu daná výška umožňuje sedieť so vzpriameným chrbtom. V prípade, že to skutočne nie je možné, odmerajte si dieťa a choďte do obchodu s jeho presnou výškou a tiež s metrom, aby ste si všetko vedeli zmerať a následne predstaviť.

Pevný písací stôl - klasika, ktorá až tak neposlúži

Robilo sa to tak odjakživa. Kúpil sa jeden stôl a hotovo! Bežný detský písací stôl má ale pracovnú dosku vo výške 70 - 75 cm, čo môže pár detičkám vyhovovať, ale určite nie všetkým, keďže vieme, že niektorí sú špunti, iní naopak veľmi vysokí. Je preto nemožné, aby jeden stôl vyhovoval všetkým. Pri zdravom sedení je totiž nutné, aby si dieťa opieralo obidve nožičky celou plochou o podlahu.

Tip: Ak predsa len zvolíte pevný písací stôl, pomôžte si nastaviteľnou otočnou stoličkou, ktorá bude aspoň sčasti korigovať výšku dieťaťa.

Rastúci písací stôl - zdravé sedenie na nezaplatenie

Býva cenovo náročnejší, ale ak chcete zabezpečiť zdravé sedenie pre svoje dieťa, je to správnejšia voľba. Pri takýchto stoloch je možné nastavovať výšku dosky od 50 do 75 cm, čo je dostatočne široké rozpätie, vďaka ktorému bude stôl rásť spolu s vašou malou kópiou.

V našej galérii si pozrite písacie stoly rôznych farieb, tvarov, výšok a štýlov. Inšpirácií nie je nikdy dosť!

