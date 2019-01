Takto bude váš domov šťastný a zdravý: Funguje to už celé stáročia

To, či bude váš byt či dom oáza pokoja, zdravia a šťastia, alebo z vás bude ťahať energiu, máte šancu ovplyvniť!

Váš život môže byť stále plný nejakých povinností a aktivít, avšak vo chvíli, keď prídete domov, mali by ste sa ocitnúť vo svojom útočisku, kde môžete príjemne relaxovať, zabudnúť na všedné starosti a vždy sa cítiť príjemne.

Ako ale preniesť tento holistický prístup do vášho bývania? Ako naplniť vaše priestory pozitívnou energiou a harmóniou, vďaka ktorým sa posilní aj vaše zdravie a vylepší celková kvalita života?

Svoju pozornosť by ste mali zamerať na fyzické zmeny, i tie nehmatateľné, na úrovni vašich pocitov. Medzi základné zmeny patrí rozmiestnenie nábytku, začlenenie dizajnových prvkov, zavedenie ekologických riešení v domácnosti a viac wellness prvkov pre každodennú pohodu. Nesmieme však zabúdať ani na neviditeľné energie, atmosféru, ktorú vo svojom priestore vytvárate. Na duši totiž záleží rovnako ako na tele.

Kde začať?

V byte máme tri najdôležitejšie miestnosti. Pre všetky priestory platí, že by ste nemali vytvárať miesta, kde sa niečo hromadí. Papiere, oblečenie, hračky či iné každodenné veci. Pohľad na takúto „kôpku" vás vždy oberie o energiu i inšpiráciu, zastavuje prúdenie v byte.

Kuchyňa

Je srdcom domácnosti. Tu si pripravujeme stravu, tu sa staráme o svoje zdravie, naberáme silu, staráme sa tu o našich najbližších. Dbajte na to, aby toto miesto pôsobilo čisto a prehľadne. Aj predmety, ktoré používate denne, odkladajte - nájdite im miesto, zaveste ich nad linku. Nenechávajte ich však len tak ležať na pracovnej ploche.

Pre viac pohody by ste mali mať pracovnú dosku v kuchyni umiestnenú tak, aby ste pri varení videli na osoby vchádzajúce do miestnosti. Ak sa to nedá zariadiť, pokojne siahnite po zrkadle alebo inej ploche, ktorá odráža energiu späť do miestnosti.

Pre zdravý spánok

V spálni by ste mali nájsť upokojenie a bezpečie. Posteľ by ste mali umiestniť čo najďalej od vchodu do miestnosti, napriek tomu by mala byť viditeľná už od dverí. Čelo postele predstavuje stabilitu, nočné stolíky prinášajú vyrovnanosť. Zaraďte prírodné elementy, nezabudnite na dostatok denného svetla a do spálne rozhodne patria čerstvé kvety.

Tvorivý život

Pracovňa nie je o nič menej dôležitá. Váš pracovný stôl je odrazom vašej kariéry a projektov, do ktorých ste sa pustili. Pracovné miesto by preto malo smerovať ku dverám, ale nemalo by byť v priamej línii s nimi, sedieť by ste mali chrbtom k stene. Miestnosť by mala byť zariadená účelne, aby sa v nej nekopili predmety, ani vaša nedokončená práca. Ak sa vám pracuje ľahko a ste plní inšpirácie, tak ste si svoju pracovňu zariadili správne.

V galérii vás čakajú miestnosti zariadené podľa feng šuej, inšpirujte sa!

