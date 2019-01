Túto vec potrebuje v domácnosti každá mamička!

Naše babky by pampersky nechceli

Jasné, dnes sa všetci ponáhľame, a preto je nesmierne praktické, dať dieťaťu plienku, pricvaknúť suchým zipsom, o hodinku vyhodiť a dať novú. Chceme ísť však svojmu dieťaťu pozitívnym príkladom od narodenia, preto mu ukážme, že nie je našou prioritou len náš komfort, ale hlavne zodpovedný prístup k životnému prostrediu a šťastné a zdravé dieťa, ktoré nemusí svojou existenciou ničiť planétu.

Pozrite si aj: Takto bude váš domov šťastný a zdravý: Funguje to už celé stáročia​

Drahá jendorazovka

Klasické jednorazové plienky sú nielen drahé, ale navyše sa rozkladajú v prírode 500 rokov. Ak vaše malé prebalíte desaťkrát denne, dokážete si predstaviť, koľko práce pripravíte pre planétu na najbližších 500 rokov? Okrem toho sú vyrobené z chemických materiálov, sú bielené, obsahujú chlór, parfémy, latex, ktoré určite nie sú nič príjemné pre bábätkovskú pokožku.

Dieťa a ekzémy

To je vraj bežné, že sa sem-tam vyhodí na ručičke či na nožičke nejaký ekzém či vyrážka, veď je naša ratolesť malá. Mali by ste prijať fakt, že to môže byť práve z komerčných plienok, s ktorými prichádza dieťa každý deň do kontaktu. Vieme, že každá mama chce pre svoj poklad to najlepšie, preto je na čase hľadať zdravšie a prírodnejšie alternatívy.

Pozrite si aj: Porovnanie 2 bytov: Kto žije luxusnejšie? Americký minister financií alebo slovenský?​

Ale ja nechcem celé dni prať plienky

Ale prečo? Naše babky zvládali prať plienky a verte tomu, že prebaľovať dieťa do vyvarenej plienky, ktorá bola dlhý čas v horúcej vode, je tisíckrát zdravšie ako kúpená jednorazovka. Látková plienka okrem iného znižuje aj množstvo zaparenín a môžete ich používať pre všetky vaše deti a aj pre deti ich detí.

Pri cestovaní nie sú praktické

To uznávame - pri cestovaní nie je veľmi praktické, prať plienky. Existujú však na takéto prípady jednorazové plienky, ktoré sú EKOLOGICKÉ, a teda sú až zo 70 % vyrábané čisto z prírodných zdrojov. Vnútorná vrstva býva väčšinou vyrábaná z geneticky neupravovaného kompostovateľného materiálu na kukuričnej báze a býva priedušná aj napriek tomu, že je vodeodolná. Savé jadro zase býva tvorené zmesou biologicky odbúrateľnej celulózy.

Pozrite si aj: FOTO: Aká je Lady Gaga, keď otvorí dvere a príde domov? Žije v luxuse?​

Sú síce drahšie ako klasické jednorazovky (preto ich odporúčame len pri špeciálnych výletoch a pri cestovaní), ale až 50 % takejto plienky je rozložiteľnej. Sú bez ropy a chlóru, nie je práve to TO, čo chcete dať svojmu dieťaťu?

Pozrite si v našej galérii ekologické možnosti plienok, aby ste ich v obchodoch vedeli spoznať.

Autor: Zuzana