Týchto 7 piesní vás naštartuje na upratovanie, a to už nikdy nebude zdĺhavá nočná mora

Timbaland - The Way I Are

Na umývanie podlahy a luxovanie skutočne nenájdete lepšiu pesničku. Pekne dopredu a dozadu po podlahe v rytme tanečnej muziky. Luxusná hudobná záležitosť na tanečné kreácie s mopom či s metlou po podlahe.

Fugazi - Public Witness Program

Je to ten správny náboj, aby ste spravili poriadok nielen s prachom, ale aj s členmi rodiny, ktorí nechali zasa na stole omrvinky, na batérii kvapky vody a pod stolom ponožky.

La Roux - In For The Kill

Pridajte hlasitosť a nezastavujte, kým nebude upratané. Či už sa rozhodnete umývať kopu riadov, alebo okná, táto pieseň vás vytrhne z monotónnych pohybov a pridá do vášho tela dynamiku. Skúste sa započúvať do príjemného hlasu speváčky, ktorý odstráni pocit stereotypu z duše ako detergent mastnotu z taniera.

Madonna - Burninf UP

Nič nové pod slnkom, ale Madonna je žena, ktorá je rozhodne vhodná na to, aby vám robila spoločnosť pri tom najnudnejšom upratovacom rituáli, za ktorý sa všeobecne považuje ometanie prachu zo suvenírov a miniatúr na poličkách.

Queen - I Want To Break Free

Ak by sme mali vyhlásiť hymnu upratovacích služieb aj domáceho luxovania, bola by to práve táto skladba. Ladená do pohodového rytmu pohybu s vysávačom a s úsmevom na perách. Stačí, že zaznie a už majú mnohí ľudia chuť zapnúť vysávač. Mimochodom, jeho bzučanie sa priamo hodí ako podmaz tohto songu. Vyskúšajte.

Robin Thicke ft. T.I. & Pharrell - Blurred Lines

Raz za čas to musí prísť. Poriadne prevetrať matrace a ponatriasať vankúše. Rozvešať bielizeň a v tomto správnom rytme sa povenovať spálni. Možno si ani nevšimnete, ako rýchlo budete mať upratané.

Eminem - Cleanin' Out My Closet

Kde inde bude lepšie znieť táto pieseň, ako práve pri čistení kúpeľne a toalety? Pôjde to od ruky. Jedna radosť, kachlička za kaličkou ako rým za rýmom. Takto si prejdete celý priestor a ešte sa aj dobre zabavíte.

Autor: Marcos