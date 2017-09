Brána do garáže: Nenechávajte výber na náhodu. Toho, na čo si treba dať pozor, je viac než dosť!

Určite si predstavujete bránu, ktorá sa pohodlne otvára a zatvára, bez nutnosti vystrčiť nohy z auta. Z tohto pohľadu je dvojkrídlová, ktorá pri otváraní zaberá priestor pred garážou a navyše má na jej pohyb vplyv vietor, minulosťou. Skôr ako sa pre nejakú rozhodnete, zvážte, ako garáž využívate, ako sa bude brána otvárať, čo všetko má vedieť a či musí byť zateplená. To je podmienka v garážach situovaných v dome, kde je nežiaduci únik tepla. V samostatne stojacej garáži je to zbytočný prepych, pokojne môžete použiť nezateplenú. A v neposlednom rade by mala brána ladiť s domom.

Čo priestor dovolí

Každá brána potrebuje vnútri garáže určitý manipulačný priestor. Ak ste ním limitovaní, najmenšie nároky naň má rolovacia brána. Hliníkové lamely sa rolujú do boxu nad stavebným otvorom. Dokonca ju môžete namontovať aj z vonkajšej strany a maximálne tak využiť vnútorný priestor. Najpoužívanejšia sekcionálna brána sa vysúva pod strop do priestoru garáže, čím sa znižuje jej využiteľná výška. Aj pohon brány ukrojí priestor v nadpraží nad otvorom.

Otváranie však neobmedzuje miesto v garáži a pred ňou. Vďaka lamelám hrubým 42 milimetrov, ktoré sú vyplnené špeciálnou polyuretánovou penou, a celkovej konštrukcii spĺňa tento typ náročné požiadavky na tepelnú a zvukovú izoláciu. Vlastnosti tejto zateplenej garážovej brány sú porovnateľné s tepelnoizolačnými oknami do pasívnych domov.

Ak je pod stropom málo miesta na montáž, alebo sú tam prekážky v podobe potrubia či prekladu, riešením môže byť sekcionálna brána vysúvajúca sa do boku popri stene. Ďalší typ brány je výklopná, ktorá sa celá v kuse vyklápa smerom do garáže a zaberie viac miesta v nej aj pred ňou. Nemá tepelnú izoláciu a tento spôsob otvárania nie je vhodný pre malú garáž alebo keď z nej vychádzate hneď na chodník.

Bezpečná

Charakteristiky brány z hľadiska bezpečnosti musia zodpovedať určitým kritériám, podľa ktorých sú zaradené do tried. Čím vyššia trieda, tým lepšia odolnosť brány. Okrem toho si všímajte detaily, ktoré tiež rozhodujú o jej bezpečnosti. Takým nenápadným detailom je úchytka na bráne, ktorou ju zatvárate pri výpadku elektriky. Zároveň láka deti chytiť sa jej a povoziť sa pri otváraní brány. Vyberte taký tvar úchytky, aby sa jej dieťa nedokázalo chopiť. Brána zároveň musí mať poistku proti privretiu prstov.

Tiež sa informujte, či má pohon brány silové obmedzenie pri pohybe nadol. Zabezpečí, že nedôjde k styku hrany brány s človekom alebo predmetom. Buď je nastavené priamo v pohone alebo nahradené svetelnou závorou. Tá je však nespoľahlivá v prípade, keď sa predmet alebo človek dostanú mimo svetelného lúča.

Ideálna je preto kombinácia silového obmedzenia v pohone a svetelnej závory. Samozrejmosťou by mala byť poistka proti pretrhnutiu pružín. Zaujímajte sa, či sú všetky lanká a pružiny skryté, aby pri pretrhnutí nikomu neublížili a či v takom prípade nespadne brána, teda má pádovú brzdu.

Komfortná a chytrá

Každá brána môže byť ovládaná diaľkovým ovládaním, ktoré je čoraz bezpečnejšie a sofistikovanejšie. Najnovšou technológiou rádiového ovládania môžete tiež zistiť, či je brána garáže otvorená, alebo zatvorená bez toho, aby ste k nej museli zájsť. Ale aj technológie vás občas sklamú. Napríklad keď vám dôjdu baterky alebo vypadne elektrický prúd.

Vtedy ba sa mala dať brána núdzovo otvoriť a zároveň uzamknúť. Manuálne sa dajú otvoriť všetky brány, nie všetci výrobcovia však ponúkajú možnosť uzamknutia pri výpadku elektriny.

Ing. Marián Šalát

Bránové systémy Elba

www.elba.sk

Ako funguje servis a záruka pri garážových bránach, ak výroba a inštalácia brány nie sú od jednej firmy? Pri dodávke každého výrobku, teda aj garážovej brány, je podľa zákona poskytnutá záručná lehota 24 mesiacov. Rizikám sa vystavujete, ak si vyberiete na dodávku garážovej brány firmu, ktorá ju nevyrába, ale len montuje. Napríklad: V prípade potreby náhradných dielov v rámci servisu sa môže jeho čas výrazne predĺžiť.

Ťažké bude vyriešiť aj problém nespokojnosti s bránou, pretože montážna firma môže poukazovať na výrobcu a naopak. V najhoršom prípade si nebudete mať voči komu uplatniť reklamáciu či požiadavku na servis, lebo firma už nemusí existovať. Odporúčam obracať sa priamo na renomovaného výrobcu, ktorý poskytuje kompletné služby s benefitmi, ako okamžitý servis, predĺžená záručná lehota či rôzne možnosti financovania.

Autor: Adela Motyková