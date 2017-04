69 m2 a zázraky bez búrania: Navštívte s nami zrekonštruovaný byt slovenskej rodinky

>>> Pozrite si toto krásne bývanie do posledného detailu v našej fotogalérii <<<

Rukopis architekta Andreja Gajdoša dobre poznali – mali s ním dobré skúsenosti zo zariaďovania domu rodičov. „Očakávali sme od neho, že z tohto neveľkého priestoru vyťaží maximum a byt bude pôsobiť elegantne, luxusne a opticky väčší, ako je,“ hovorí mladá majiteľka.

Nosný bod dizajnu bytu

Byt nebol od začiatku dobre priestorovo rozvrhnutý, najmä kuchyňa s obývačkou, a nemal veľký potenciál na zariadenie. Kuchyňa bola pôvodne v kúte, kde je teraz sedačka a vedľa nej bola situovaná obývačka zachádzajúca do chodby. Chodba bez funkčného využitia odoberala značný priestor z bytu. Jednoducho to nemalo logiku.

Architekt vytvoril v rámci chodby funkčnú stenu pokračujúcu kuchyňou, kde je v jednej línii zabudovaný šatník, sedenie, úložné priestory, práčka, chladnička s mrazničkou a všetky spotrebiče. Dispozícia sa síce z hľadiska usporiadania miestností nemenila, priečky ostali nedotknuté, ale novému funkčnému rozvrhnutiu bytu, najmä presunutiu kuchynskej linky, bolo treba prispôsobiť všetky rozvody – vodu, elektrinu, odpad. Viedli ich v podlahe, čo si vyžiadalo narušiť betónový poter a podlahy urobiť nanovo.

„V tomto interiéri nebol priestor na zmenu dispozície, naopak, bolo treba popasovať sa s relatívne malým priestorom. Riešenie chodby sa stalo nosným bodom dizajnu tohto bytu, ktorý nemal veľký potenciál na zariadenie, ale týmto sme ho logicky usporiadali na jednotlivé funkčné zóny a hlavne komunikácia v byte sa zjednodušila,“ vysvetľuje autor interiéru.

Optické triky

Tým, že byt je rozmerovo menší s rozlohou 69 štvorcových metrov, siahli po jednotnej dlažbe v celom otvorenom spoločenskom priestore. Cez chodbu, kúpeľňu, toaletu, kuchyňu a obývačku sa tiahne veľkoformátová dlažba z technického kameňa, iba v detskej izbe a spálni je teplejší povrch z dreva. Takmer celým bytom sa nesie jeden funkčný stolársky monoblok, a tak v rovnakom duchu dotvoril architekt aj protiľahlú stenu v chodbovej časti.

Obložil ju dreveným obkladom zalícovaným so zárubňami i s dvermi do jednej roviny a vznikol príjemný, teplý vstup do obývačky. Na konci chodby použil ako obklad zrkadlá, ktoré priestor vizuálne otvárajú, a vzniká dojem, že byt je väčší ako v skutočnosti. Pomohlo tomu tiež nepriame navádzajúce LED osvetlenie, ktoré kopíruje vrch aj spodok chodbovo -kuchynskej steny. Znížený sadrokartónový podhľad so zabudovaným bodovým osvetlením je odsadený od zvislých stien a obklad akoby prebiehal hore do stratena, čo zasa opticky predlžuje priestor.

Stačia tri odtiene

Žiadna divočina ani nápadné farby, ale monochromatické ladenie celku v decentných tónoch latte, teplej sivej a krémovej. To sú tri základné odtiene, ktoré sa nesú celým interiérom a dávajú mu eleganciu a vážnosť. Využívajú sa na nábytku vyrobenom na mieru, obkladoch, pracovnej doske a zástene z umelého kameňa. Ladí s nimi aj zatemnenie okien japonskými panelmi. Klasicky biele steny narúša v obývačke textilná tapeta, ktorá je netradične aplikovaná aj na strope.

Návrh interiéru pre mladú rodinu sa nesie v nádychu modernej a jednoduchej elegancie, spríjemňuje a zefektívňuje jej pôsobenie v tomto priestore. Vytvára logické usporiadanie jednotlivých funkcií jej každodenného života a potvrdzuje, že nie vždy sú potrebné dispozičné zmeny priečok na dosiahnutie optimalizácie priestoru.

MArch. MAUD. Andrej A. D. Gajdoš

autor interiéru

www.salpietragajdos.com; foto: Robo Hubač

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ