All-inclusive riešenie pre teplo, teplú vodu a vetranie u vás doma

Novinkou na trhu je zariadenie Vaillant recoCOMPACT exclusive (3, 5 a 7 kW). Ide o vnútorné tepelné čerpadlo typu vzduch/voda, zásobník teplej vody a centrálnu vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla. To všetko v jedinom, kompaktnom zariadení.

Namiesto troch iba jedno

Zariadenie má elegantný dizajn. V chladných mesiacoch roka zabezpečí komfortné vykurovanie (A++), v lete chladenie, po celý rok prípravu teplej vody (225 l) a tiež čerstvý vzduch v domácnosti. Označenie, že ide o vnútorné tepelné čerpadlo znamená, že sa montuje výlučne do vnútra rodinného domu. Na rozdiel od bežných tepelných čerpadiel typu vzduch/voda nemá recoCOMPACT exclusive vonkajšiu jednotku, čím sa ešte viac zjednodušil celý proces montáže. Zariadenie sa inštaluje s prieduchmi cez obvodovú stenu domu a jeho veľkosť je porovnateľná s veľkosťou šatníkovej skrine. Zvyčajne sa umiestni do malej miestnosti, napríklad do pivnice či do práčovne rodinného domu. Situované môže byť buď uprostred steny alebo v rohu, pričom stačí iba 10 cm vzdialenosť od steny. Pri montáži v suteréne sa vzduchové rúry skombinujú s malou vetracou šachtou, takže vzhľad exteriéru tak či tak ostáva bez zmien. Pri inštalácii na prízemí sú zvonku viditeľné iba ochranné mriežky. Je to priestorovo úsporné riešenie, trojkombinácia v jedinom zariadení totiž ušetrí v pivnici jeden štvorcový meter priestoru (v porovnaní so samostatne inštalovaným tepelným čerpadlom, zásobníkom teplej vody, centrálnou vetracou jednotkou s rekuperáciou tepla a všetkými potrebnými hydraulickými komponentmi).

Vnútorné tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exclusive

Inteligentné a šetrné

Nové vnútorné tepelné čerpadlo patrí medzi výnimočne šetrné produkty z radu Vaillant Green iQ. Má nízke prevádzkové náklady vďaka vysokej účinnosti a hermeticky uzavretému chladivovému okruhu. Tajomstvom úspornej prevádzky je aj modulačný kompresor s invertorovou technológiou, ktorý neustále prispôsobuje výkon aktuálnemu tepelnému zaťaženiu rodinného domu. Centrálna vetracia jednotka disponuje dvojstupňovou rekuperáciou tepla, čím vznikajú nemalé úspory. Zároveň úzko spolupracuje so systémom tepelného čerpadla. Šikovné ovládanie celého zariadenia umožňuje inteligentný regulátor multiMATIC 700. Vnútorné tepelné čerpadlo je zároveň pripravené aj na spoluprácu s fotovoltaickými systémami a inteligentnými elektrickými sieťami. Bolo vyvinuté v laboratóriách v Nemecku a inovatívna inštalácia do vnútra rodinného domu umožnila zníženie jeho vonkajšej hlučnosti (na dvore, v záhrade) na minimum. Patrí tak k jedným z najtichších vnútorných tepelných čerpadiel na trhu (vďaka systému SoundSafe) a jeho hlučnosť je porovnateľná s modernou chladničkou.

www.vaillant.sk

www.kvalitne-tepelne-cerpadla.sk

Zariadenie recoCOMPACT exclusive s prieduchmi cez obvodovú stenu domu



Autor: PR článok