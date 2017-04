Túžite po pokojnej atmosfére s knihou v ruke? Vyskúšajte sedenie v okne!

Predstavte si pohodlné miesto, kde si dokonale oddýchnete od celodenného stresu, či už ponorení do vlastných myšlienok, alebo s dobrou knihou v ruke. Hodí sa do každej miestnosti, podmienkou je však výhľad do záhrady či na iné pútavé a pokojné miesto. Inšpirovali ste sa? Poradíme vám, na čo si dať pozor pri návrhu a výbere okna, aby ste boli s výsledkom spokojní.

S dôrazom na sklo

Prvým predpokladom je veľkoplošné okno, či už v klasickom, alebo atypickom tvare podľa zámeru architekta. Čo je však pri jeho výbere najdôležitejšie? Sklo, teda výplň okna izolačným trojsklom, a to nezávisle od toho, v akom energetickom štandarde je dom navrhnutý. Optimálny komfort sedenia v okne dosiahnete vtedy, ak povrch skla bude čo najpríjemnejší na dotyk.

Preto najdôležitejší údaj pri výbere okna je hodnota Ug, teda hodnota prestupu tepla cez zasklenie, ktorá sa má pohybovať v rozmedzí 0,5 až 0,6 W/m2K. Rám okna zlaďte s ostatnými okennými konštrukciami v dome. Ak chcete dosiahnuť maximálne príjemný povrch na dotyk, odporúčame uprednostniť drevené rámy.

Čím sa odlišuje?

Oproti bežným oknám má takéto veľké okno upravené na sedenie znížený a rozšírený parapet, ktorý musí spĺňať dostatočnú nosnosť. Jednoduchšie riešenie predstavuje sedenie na zabudovanom nábytku postavenom na podlahe. Pri elegantnom konzolovom parapete so sedením počítajte s potrebou špeciálneho ukotvenia na zabezpečenie stability a pevnosti.

Maximálne pohodlie získate čalúneným sedením doplneným vankúšikmi. Konkrétne vyhotovenie prispôsobte celkovému štýlu interiéru. Za zváženie stojí blízke situovanie knižnice alebo zabudovanie praktického úložného priestoru priamo do vstavaného nábytku v okne.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI