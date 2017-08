Bezpečný domov: Ako vybrať nový zámok alebo ho vymeniť? Poradí vám odborník

Zvoľte bezpečnostnú triedu

Cylindrické vložky sa vyrábajú v štyroch bezpečnostných triedach, pričom stupeň 1 predstavuje obyčajnú vložku a stupeň 4 vysokokvalitný výrobok z tvrdých kovov a s najrôznejšími bezpečnostnými „vychytávkami“. Triedy sa od seba farebne odlišujú a bývajú označené aj na obale vložky. Zatiaľ čo na vchod do kôlne stačí „dvojka“, vchodové dvere do bytu alebo do domu by mali mať minimálne stupeň tri. Vyžaduje to tak aj poisťovňa.

Všetko si zmerajte

Dôležitá je technická špecifikácia konkrétnej cylindrickej vložky a kovania k nej. Rozhodnite sa, či chcete vložku jednostrannú, alebo obojstrannú (podľa možnosti odomykania z oboch strán alebo len z jednej) a stanovte jej veľkosť. Tá sa rozlišuje dvoma číslami: vzdialenosťou od upevňovacej skrutky vložky ku kraju kovania z vonkajšej (A) a z vnútornej (B) strany dvier.

Ako zabrániť kopírovaniu kľúčov

Veľká výhoda cylindrických vložiek vyšších bezpečnostných tried (3 a 4) je, že väčšina z nich je vybavená takzvanou bezpečnostnou kartou. Tá má zabrániť neoprávnenému kopírovaniu kľúčov. „Bez nej vám žiadny zámočník kópiu kľúčov nevyrobí,“ vysvetľuje Daniel Gregor. „Navyše, polotovarmi na tieto kópie disponujú len licencovaní zámočníci a ich výroba podlieha prísnej evidencii. To, že by niekto získal kópiu vášho kľúča bez príslušnej karty, je prakticky vylúčené.

Jamky alebo zuby?

Ľudia sa často pýtajú, či je lepšie zabezpečiť vložku na klasický zubatý kľúč (plochý kľúč), alebo na módne kľúče s „jamkami“ (čelne rezaný kľúč). „Na tom vôbec nezáleží,“ hovorí odborník. „Ide vyslovene len o konštrukčný rozdiel, nie je možné jednoznačne povedať, že jeden typ je bezpečnejší ako druhý.“

Myslite dopredu

Ste typ, ktorý stále stráca kľúče? Alebo máte doma seniora, ktorý necháva kľúč vo dverách a vy sa potom nemôžete dostať do bytu? Cylindrické vložky dnes disponujú množstvom vylepšení, ktoré uľahčujú situáciu. Napríklad zámok s takzvanou prestupovou spojkou vám umožní odomknúť aj v prípade, keď je zabuchnuté a z druhej strany je zastrčený kľúč. Funkcia 2 v 1 zas ušetrí peniaze za nákup novej vložky, ak kľúč stratíte alebo vám ho ukradnú. V tomto balení máte dve súpravy kľúčov – ak vám kľúč z prvej súpravy ukradnú, ľahko vložku „preprogramujete“ na druhú súpravu – a to iba zasunutím kľúča.

Postup pri výmene

1. krok

Odmerajte vložku. Jej rozmer sa skladá z dvoch čísiel: zo vzdialenosti od stredovej upevňovacej skrutky ku kraju kovania z vonkajšej (A) a z vnútornej (B) strany dvier. Rozmer sa potom uvádza ako A + B, napríklad 29 + 35. Pri gombíkovej vložke je gombík na vnútornej strane.

2. krok

Odskrutkujte starú vložku. Zastrčte kľúč do vložky a zo zadlabacieho zámku odskrutkujte stredovú skrutku, ktorá vložku upevňuje.

3. krok

Vytiahnite vložku pomocou zastrčeného kľúča.

4. krok

Zasuňte novú vložku. Najprv do nej zasuňte kľúč a otočte bubienkom tak, aby bol zub v rovine s telom vložky. Vložku aj s kľúčom zastrčte do zadlabacieho zámku.

5. krok

Zaskrutkujte vložku – zarovnajte ju tak, aby z vonkajšej strany nepresahovalo viac ako 3 mm kovania a pripevnite ju skrutkou.

6. krok

Na záver skontrolujte otočením kľúča, či sa vložka nikde nezadrháva a ľahko sa otáča.

Autor: Zuzana Petrovičová, odborník na zabezpečenie bytov a domov, Daniel Gregor