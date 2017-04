Lucy, ktorá stratila manžela, sa dočkala úžasnej rekonštrukcie od svojej sestry, dvojičky!

>>> Pozrite si fotografie PRED a PO v našej fotogalérii. Nechýba ani emotívna reakcia majiteľky! <<<

Lucy má len 37 rokov, no osud jej priniesol neľahké chvíle, keď stratila svojho manžela Paula po dlhom boji so zákernou rakovinou. Po tom, ako Paul zomrel, priznala sa Lucy svojej sestre, dvojičke Joanne: „Vždy keď myslím na to, že sa večer vrátim do prázdneho domu, chce sa mi vybuchnúť slzami.“ Joanna sa preto postarala o to, aby domov, ktorý predtým Lucy prinášal len smutné spomienky dostal čerstvý nádych a bol miestom nového začiatku pre jej sestru a jej malú dcérku.

Ambiciózna Joanna si na pomoc pri rekonštrukcii interiéru zavolala na pomoc svoju priateľku a interiérovú dizajnérku Jenny Komenda z Juniper Studio. Pod vedením sestry s jasným úmyslom potešiť svoje dvojča, na byte dvojica pracovala len jeden týždeň. Zmenou prešla obývacia izba, jedáleň, vstupná hala a spálňa.

Tmavý, smutný priestor obývačka dostal nový nádych vďaka bielemu náteru a aj tomu, že zmizla veľká čierna kožená sedačka a tmavé koberce. Pribudlo niekoľko izbových rastlín, na mieru vyrobené police s knihami a veľké zrkadlo, ktoré opticky zväčšilo priestor. V jedálni, vstupnej hale aj spálni sa scenár s oživeným stien znova zopakoval, pôsobivým prvkom sú vrstvené koberce, kytice textilných kvetov, spomienkové predmety a aj využitie starých kusov nábytku. Viac vám už neprezradíme, pozrite sa sami v našej fotogalérii!

