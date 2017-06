Chladiaci strop namiesto klimatizácie: Chladenie bez prievanu

Keď v zime preteká pod podlahou teplá voda, prečo by tu nemohla v horúčavách pretekať studená? Ale radšej v strope alebo v stene. Asi by sa ani v lete nikomu nepáčilo mať studené nohy, navyše chladný vzduch sa prirodzene drží pri zemi. Príjemnejšie a lepšie mať rúrky na chladenie v strope, aby chladný vzduch klesal a preberal pri tom teplo, alebo v stene, ktorá chlad do priestoru sála Najkomfortnejšie je ak sa vykuruje podlahou a chladí stropom, ideálne je aj kombinácia vykurovania aj chladenia stenou.

Pozor na rosenie

Správny výber chladiaceho stropu by mal závisieť od typu interiéru a jeho vybavenia, no oba spôsoby sú flexibilne využiteľné, takže v konečnom dôsledku môžete vyskúšať ktorýkoľvek. Teplota chladiaceho média v strope nesmie byť príliš nízka a v prostredí zasa nie príliš vysoká vlhkosť vzduchu, inak by sa plochy rosili. Pre tepelnú pohodu okolo 24 °C stačí teplota chladiacej vody približne 16 °C, Veľkosť chladiacej plochy je niekoľkonásobne väčšia ako pri klasickom spôsobe chladenia klimatizačnými jednotkami, čo znamená, že aj s vyššou teplotou vody sa dá dosiahnuť rovnaký výsledok. Navyše bez nežiadúcich vedľajších účinkov a s nižšou spotrebou energie.

Pri bežných podmienkach sa stropy a steny nerosia, ale ak sa ochladia veľmi rýchlo, môže dochádzať ku kondenzácii. Zabránia tomu snímače rosného bodu, ktoré po vyhodnotení teploty chladiacej vody a vlhkosti v byte uzavrú prívod chladiacej vody do stropu a zamedzia tak roseniu.

Zdroj chladu

Na ochladzovanie vody v stropoch sa používajú tepelné čerpadlá alebo voda z dostatočne výdatnej studne. Využitie studne je jednoduchšie, zvyčajne jej teplota postačí na vytvorenie chladu. Na plochu chladiaceho stropu 100 m2 je potrebná výdatnosť spodnej vody 0,5 l/s. Zo studne sa prečerpá do výmenníka tepla, kde ochladzuje vodu cirkulujúcu priamo do stropu. Dosiahnu sa tak najnižšie prevádzkové náklady, chladí sa len za cenu spotreby cirkulačného čerpadla. Ak nemáte vhodnú studňu, zadovážte si tepelné čerpadlo, ktoré dokáže na chladenie využiť vzduch alebo vodu zo studne. Najvýhodnejšie je využijete tepelné čerpadlo na kombináciu podlahového vykurovania a stropného chladenia. Ideálne je aj v spojení so stenovým chladením využívajúce tie isté rozvody, ktoré v zime vykurujú.

Na sucho či mokrou cestou?

Rúrky stropného chladenia môžete inštalovať do monolitického stropu už pri jeho stavbe. Zabudujú sa do hĺbky 15 mm od povrchu stropu a zalejú betónom. Výhodou tohto riešenia je nízka investícia a fakt, že systém neznižuje svetlú výšku miestnosti.

Ďalšie spôsoby inštalácie rúrok sú rovnaké pre strop aj stenu. Pomocou úchytných líšt sa môžu inštalovať na spodnú plochu stropu alebo stenu. Rúrkový register sa prekryje omietkou hrubou 15 - 20 mm. Omietky musí byť tepelne dobre vodivá a dobre znášať rozťažnosť. Vhodné sú hlinené a špeciálne sadrové omietky. Tento systém je možné zabudovať aj dodatočne, jeho výhodou je minimálne zníženie stropu.

Najjednoduchšia je inštalácia suchou cestou pomocou sadrokartónových dosiek. Ich výhoda je, že sa dajú montovať pri rekonštrukciách a aj v zariadenom interiéri. Navyše je k nim jednoduchý prístup v prípade poruchy. V sadrokartónových paneloch, ktoré majú hrúbku 12 alebo 16 mm, sú zabudované plastové rúrky s vnútorným priemerom 6 alebo 8 mm. V nich prúdi chladiaca voda a ochladzuje celú plochu stropu či steny. Panel je z pohľadovej strany hladký, zabudované chladiace rúrky nevidieť. Chladiace panely se montujú rovnako ako klasický sadrokartón. Aj na strop postačí bežná konštrukcia, pretože hmotnosť chladiaceho stropu naplneného vodou nie je príliš veľká, nevyžaduje teda špeciálne uchytenie.

Autor: am