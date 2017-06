Domov, ktorý sám pomôže: Ako bývať bez bariér?

Nie je to len o nájazdovej rampe a veľkej toalete s madlom. Vozíčkár potrebuje oveľa viac aby mohol pohodlne sa pohybovať a žiť vo svojom domove.

Vozíky majú rôzne veľkosti, elektrické sú mohutnejšie a ťažšie, ale zasa môžu byť užšie, pretože nepotrebujú veľké kolesa s obručou. Pri výpočte všetkých priestorov radšej rátajte pri klasickom vozíku so šírkou 90 cm a dĺžkou 135 cm. Výška sedu je 51 cm, kolien 67 cm a podrúčky 72 cm. Tieto rozmery budete potrebovať pri plánovaní prakticky všetkého. Napríklad cez štandardné okná sa môže vozíčkár pozerať len na oblohu, lepšie pre neho budú francúzske. To však zďaleka nie je všetko.

Vstupné dvere

Nájazdová rampa je samozrejmosťou, ak sú pri vstupe schody. Kameňom úrazu sú však často vstupné dvere. Väčšinou majú šírku 90 cm, čo by malo stačiť, ale len ak sa dá ich krídlo dostatočne otvoriť. Chodba by mala mať šírku aspoň 120 cm, lepšia je 150 cm. Treba si totiž uvedomiť, že priestor na základné manévrovanie s invalidným vozíkom je väčšinou 120 x 150 cm alebo kruh s priemerom 150 cm. Na takýto manévrovací priestor treba pamätať aj pri výťahoch, pri schránkach či pri rampách.

Vo vnútri

Najlepšie je mať podlahu v celom dome bez prahov. Môžu byť, ak nepresiahnu výšku 2 cm, to dokáže vozík prekonať. Lepšie sú prechodové lišty s pozvoľným nástupom.

Ak má vozíčkár dobre vidieť z okna, parapet musí byť vo výške 70 cm a ovládanie okien presunuté tiež do tejto výšky. Aby mal vozíčkár aj dobrý prístup k oknu, priestor pred ním by mal byť voľný, najlepšie bez radiátorov. Vzhľadom na to sa javí najlepšie podlahové vykurovanie. Problém je vyjsť vozičkárovi z bytu na balkón či terasu, pretože je málo bezpätkových okenných profilov. Riešením sú zdvižno posuné dvere, ktoré bezbariérovo oddeľujú terasu s obytným priestorom. Na balkóne a terase je dôležitý protišmykový povrch, aby sa vozík za mokra nešmýkal.

Autor: am