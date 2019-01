Tento typ domu je ekologický, nízkoenergetický a nehrozia v ňom alergie!

Obklopte sa drevom, žiadne alergie nehrozia

Nie je pravda, že drevo nepatrí do modernej architektúry. V poslednom období zažíva obrovský boom, a to najmä kvôli snahe vrátiť sa k ekologickému spôsobu života. Drevo je totiž prírodný materiál, nikto ho nemusel namiešať ani vyrobiť, vďaka čomu je absolútne zdravotne nezávadné. To je niečo, čo ocenia najmä alergici.

Je 200 rokov málo alebo veľa?

Životnosť drevodomov je často diskutovaná téma, myslíme si, že dvesto rokov je dostatočne dlhá doba, kvôli tomu sa však zaraďujú medzi jednogeneračné domy. Majú ale veľmi nízku energetickú náročnosť, takže vám počas bývania ušetria toľko finančných prostriedkov, že ich plusy stále prevažujú nad mínusmi.

Nečakáte

Dnes, keď máme všetci naponáhľo, zrejme oceníte fakt, že čas výstavby dreveného domu sa odhaduje od jedného do troch mesiacov, čo je naozaj veľmi krátka doba. Klasické murované sú v tomto merítku neskutočne pozadu. Okrem toho má drevo ako také perfektné tepelnoizolačné schopnosti. Najčastejšie sa na výstavbu využíva guľový masív zo smrekového dreva, nakoľko má adekvátnu hustotu.

Na čo si dávať pozor?

Jednoznačne často vetrajte a tiež je pri drevených domoch nízka ochrana proti požiarom. Drevo je však príroda sama osebe, takže výstavbou takéhoto domu nezaťažujete okolie, takže ochránite životné prostredie a zároveň budete v dome vždy cítiť vôňu dreva, pocit pohody a spokojnosti.

V našej galérii sa presvedčíte, že drevené domy môžu byť rozprávkovo-klasické, ale aj veľmi moderné!

Autor: Zuzana