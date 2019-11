To je ale PRERÁBKA: Takto vyzerá moderná škola pre žiakov v 21. storočí

Atraktívne priestory školy získali cenu Cezaar 2019

Kto by si nepamätal na roky štúdia strávené v klasických bezútešných a vizuálne deprimujúcich priestoroch? Architektúra zo 70. a 80. rokov dlhodobo nespĺňa mnohé z požiadaviek, ktoré máme na moderné vzdelávanie v 21. storočí. Našťastie sa tento trend začína pomaly meniť. Príkladom je premena jednej zo stredných škôl v Bratislave.

Gymnázium C. S. Lewisa nájdete v známej bratislavskej mestskej časti Petržalka. Budova vybudovaná ešte za čias normalizmu v 70. rokoch minulého storočia prešla v uplynulých rokoch výraznými zmenami a netreba pripomínať, že rozhodne k lepšiemu.

Bilingválne gymnázium, ktoré sa v týchto priestoroch pred pár rokmi usadilo, potrebovalo rozhodne staré a nevhodné priestory premeniť a zefektívniť - nielen po vizuálnej stránke. Je jednou z prvých stredných škôl na Slovensku, ktorej sa podarilo prejsť na postupnú premenu po fyzickej, ale aj ideovej stránke.

Premena v desiatich fázach

Každá zmena sa rodí postupne a neraz aj dosť ťažko. Architektonická i dizajnová premena priestorov školy je naplánovaná na desať etáp, pričom škola má už za sebou takmer polovicu, konkrétne štyri prvé fázy premeny. Toto rozvrhnutie bolo dôležité kvôli obmedzenému množstvu financií, ale aj z časového hľadiska, veď vyučovanie musí byť zachované.

Víťazné dielo v kategórii Občianske a priemyselné budovy bolo navrhnuté architektonickým štúdiom Olivera Kleinerta a jeho tímom. Ten so školou spolupracuje od roku 2017, pričom predchádzajúcu etapu premeny školy malo na starosti štúdio Jána Studeného. Obom sa podarilo priniesť do priestorov mnoho zaujímavých prvkov a zmien.

Nové časy, nové potreby

Bilingválna výučba si v 21. storočí vyžaduje úplne iné podmienky ako v minulosti. Otvorené priestory, v ktorých pôsobí uvoľnená atmosféra a ktoré v študentoch, ale aj v učiteľoch podporujú kreativitu a aktivitu a zároveň stimulujú k tomu, aby sa všetci podieľali spoločne na dianí v škole a vytvárali funkčnú komunitu.

A tak okrem klasicky uzavretých tried vznikli aj otvorené priestory, v ktorých sa môžu, ale aj nemusia vzdelávať. Otvorením viacerých priestorov a doplnením mobilných prvkov možno priestory rýchlo prispôsobiť aktuálnemu dianiu.

Určite nie je jednoduché vytvoriť školu, v ktorej sa nielen všetci budú cítiť príjemne, ale ktorá zároveň bude aj efektívne fungovať, vychovávať a vzdelávať na špičkovej úrovni. Zdá sa však, že práve pri tomto projekte sa to podarilo. Čo poviete, nemali by ste aj vy chuť zasadnúť v takýchto priestoroch znova do školských lavíc?

Pozrite si prerobenú školu v našej GALÉRII. Je to nádhera!

Autor: Agáta