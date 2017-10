Miesto pre auto: Prístrešok na mieru má niekoľko výhod

Na rozdiel od garáže auto v exteriéri neprekonáva teplotné rozdiely, čím sa menej kondenzujú pary v jeho vnútri a zároveň rýchlejšie vysychá. V garáži ostáva auto dlhšie mokré a hrdza sa zahryzne do kovu omnoho skôr. Na parkovisku pri dome auto rýchlo a prirodzene vyschne, pričom prístrešok ho ochráni pred dažďom, snehom, krúpami aj pred UV žiarením.

Vlastný rozmer

Jednou z nemalých výhod stojísk je možnosť variovať ich veľkosť podľa typu vozidla. Nepotrebujete dokonca ani stavebný projekt na garáž, stačí voľný pozemok. Pri plánovaní priestoru na státie je ideálne, ak z každej strany auta prirátate pol metra rezervy. Tak získate dostatok priestoru na manévrovanie autom aj na pohodlné vystupovanie. Je dobré rátať s rozmerom v najširšom bode auta, teda pri vysunutých spätných zrkadlách.

Terasa podľa feng šuej: Ako je to zo svetovými stranami a kde sa vyhnúť číslu štyri?

5 najväčších trendov do záhrady, ktoré si vás získajú túto jeseň

Pevné základy

Bez ohľadu na to, aký povrch na domáce parkovisko zvolíte, treba venovať pozornosť základom. Pre bežný osobný automobil stačí výkop hlboký 35 až 40 centimetrov. Nie je vhodné použiť hydroizoláciu, aby voda prirodzene vsakovala. Namiesto toho sa hodí dvojpercentný sklon na odtok.

Prvou vrstvou na hlinu je štrkopiesok, ktorý treba zhutniť vibračnou doskou. Potom sa položí ďalšia vrstva jemnejšieho štrku a piesku alebo vystužený podkladový betón ako pevnejšia alternatíva. Napríklad prírodný kameň možno klásť do pieskového aj betónového lôžka. O tom, aký podklad zvolíte, by mala rozhodnúť aj hrúbka dlažby. Kusy vysoké 4 až 10 centimetrov môžu byť v pieskovom lôžku, tenšie by mali byť určite v betónovom podklade.

Správne rozmery

Pri výbere vonkajšej dlažby vhodnej na parkovanie treba dodržať škárovanie tri až päť milimetrov. Dôvodom je prevencia dotýkania dlažobných kociek a ich trenia, ktoré môže vznikať práve vplyvom pohybu pneumatík po povrchu. Okraje by mohli pri nesprávnom položení popraskať. Predajcovia dlažby na parkoviská často aj z tohto dôvodu odporúčajú skôr dlažbu so skosenou hranou.

Ten správny čas na výmenu odkvapov: Ako postupovať?

Vonkajšie rolety a žalúzie: Ochráňte svoj domov pre horúcimi slnečnými lúčmi štýlovo

Autor: Marek Mittaš