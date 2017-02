Na návšteve: Mladý pár sa pustil do rekonštrukcie 3-izbového bytu

A to všetko pri zachovanom počte obytných miestností. Ale poďme pekne od začiatku. Keď si Silvester a Kristína, mladý pár, kúpili svoj prvý spoločný byt, nevyhovovalo im jeho funkčné ani prevádzkové rozvrhnutie.

Chodba zaberala zbytočne veľkú plochu, obývačka zas bola rovnako veľká ako ostatné dve štandardné izby a navyše priechodná. Vchádzalo sa z nej do spálne a do pracovne. Nepáčilo sa im, že kuchyňa bola situovaná oddelene od obývačky. Čo im však vyslovene vadilo? Že tento byt v centre mesta nemal balkón.

Od predstáv k otázkam

Aj keď mladí ľudia mali určitú predstavu, čo by chceli v kúpenom byte zmeniť, radi sa obrátili na odborníka. Výber interiérového architekta bol v ich prípade jednoduchý. Keď uvideli naživo realizácie Ruda Benčeka, vedeli, že to je presne to čo chcú.

Dokonca sa inšpirovali jednou z nich, konkrétne túžili po otvorenej spoločenskej zóne s veľkým kuchynským ostrovčekom, kde by sa dalo posedieť s priateľmi. Druhý prvok, ktorý ich oslovil, boli na mieru vyrobené jednoduché otvorené police namiesto klasickej nábytkovej obývacej zostavy. V hmlistej predstave však ostávala nezodpovedaná otázka: Možno vytvoriť bytu balkón, keď je orientovaný do ulice?

Ideálne načasovanie

V čase, keď Silvester a Kristína začali prerábať svoj byt, prebiehala kompletná rekonštrukcia ich bytového domu. Nemohli si vybrať lepší čas. Zásah do uličnej fasády kvôli balkónu bol síce nemysliteľný, ale využili kompletnú výmenu okien na podporu dobrého nápadu.

Na mieste pri kuchyni, kde chceli balkón, zvolili na pohľad rovnaké fasádne okná ako v celom dome, ale posuvno-otváravého typu. Dajú sa maximálne otvoriť ako na presklených balkónoch. Túto časť architekt oddelil od spoločenskej zóny presklenou priečkou, čím navodil dokonalý pocit lodžie. Ten ešte vizuálne podporil rozdielnou povrchovou úpravou podlahy. Kým v celom byte sú drevené parkety, na novej lodžii je dlažba.

Konštrukcia výhodou

Bytový dom má skeletovú železobetónovú konštrukciu s nenosnými tehlovými priečkami, čo umožnilo otvoriť celý priestor bytu a vybudovať novú dispozíciu podľa návrhu architekta. Presne podľa predstáv mladého páru sa základom stala veľká presvetlená spoločenská zóna. Na úkor komunikačného priestoru, predtým predimenzovaného, si polepšili všetky ostatné miestnosti.

Mladým štýlovo sadol strohý, ale útulný škandinávsky dizajn, ktorému podriadili riešenie bytu. Prevláda tu neutrálna biela farebnosť doplnená sivými solitérmi a zateplená drevom. Dobre premyslená rekonštrukcia bytu s výrazne vylepšenou dispozíciou prevýšila očakávania domácich a podstatne zlepšila kvalitu ich bývania.

Tento interiér je navrhnutý tak, že aj keď dizajnovo nekričí na všetky strany, vnútri ukrýva množstvo dotiahnutých detailov, ktoré nevidieť na prvý pohľad. Som rád, že klienti ich denne využívajú a sú spokojní.

Ing. arch. Rudo Benček

autor interiéru

www.plaan.sk

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI,