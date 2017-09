Na návšteve: Užívajú si ticho vidieka aj dynamiku moderného bývania

>>> Celé toto krásne bývanie si môžete pozrieť zblízka v našej FOTOGALÉRII <<<

Mladí ľudia s jasne vymedzeným rozpočtom si po kúpe pozemku neďaleko hlavného mesta vyberali projekt spomedzi katalógových bungalovov. „Mne by ani nenapadlo dať si urobiť individuálny projekt pri rozpočte, ktorý sme mali k dispozícii,“ priznáva Zsolt. Ale Beata, ktorá inklinuje k nekonvenčným riešeniam, hľadala na webe, až ju oslovila realizácia ateliéru yesss, a keď zistila, že jeden z architektov je jej dobrý známy, nabrala odvahu osloviť ich.

S ohľadom na výhľad

Na jednej strane boli dvaja nadšení mladí ľudia s predstavou nízkeho domu s plochou strechou, ktorý mal byť trochu nekonvenčný z exteriéru aj v interiéri, na druhej strane bol náročný svahovitý pozemok, v dolnej časti utopený medzi vysokými krami a okolo s rozostavanými domami. Zadanie vymyslieť zaujímavý dom vo svahu za minimálny rozpočet zobrali Peter Bagala a Juraj Skupil ako výzvu. Proces tvorby bol pomerne hlučný a výsledok prekvapil ich samých. Keď je tvorivá atmosféra, niektoré domy sa rodia samy, aj toto bol taký prípad.

„Tým, že pozemok sa nachádza na svahu, mal potenciál ponúkať pekné výhľady, ktoré sú pre nás alfa a omega. Výhľad buď máte, alebo nemáte, nedá sa kúpiť. Brali sme preto ohľad aj na budúcu zástavbu, aby domáci neskôr o výhľad neprišli,“ vysvetľuje Zsolt.

Z rovnakého dôvodu nemohli ísť s obývačkou na najnižšiu úroveň. Preto spálňa a spoločenská zóna skončili vyššie, zároveň nestratili kontakt s terénom. Popri tom museli konštrukciou domu rešpektovať reliéf svahovitého pozemku, aby znížili náklady na stavbu.

Všetko naopak

Aj keď ide o dvojpodlažný dom, v interiéri vytvorili tri rôzne úrovne a každá z nich ponúka možnosť vyjsť na terasu a do záhrady. „Nechápala som, čo je to medzipodlažie,“ smeje sa Bea.

„Ale to nebolo nič oproti šoku, že nemáme plochú strechu.“ V procese návrhu nekonvenčného, no konštrukčne jednoduchého domu totiž autori narazili na ďalší oriešok, jeho prekrytie. Vzhľadom na rôzne výšky podlaží, ktoré rešpektujú terén, sa ukázalo riešenie plochej strechy ako pomerne nešťastné. Obývačka by mala zbytočne enormnú výšku a pôsobila by neútulne. Nakoniec domu sadla lomená strecha s úžľabím nad kuchyňou. Po vysvetlení dôvodov sa s ňou Bea so Zsoltom nakoniec stotožnili a dnes to neľutujú.

S vlastnou invenciou

Srdcom domova je kuchyňa s ostrovčekom a veľkým jedálenským stolom, odkiaľ má Bea prehľad o celej spoločenskej zóne pod ňou, výhľad na terasu, záhradu aj na príjazdovú cestu. „S Beatou a Zsoltom sa nám spolupracovalo dobre, majú zmysel pre dizajn a pekné detaily. Naša komunikácia bola naozaj konštruktívna, bol to príjemný dialóg. Vstúpili sme klientom do života, prehádzali ich predstavy ako Rubikovu kocku, no dôležité je, že sú nakoniec spokojní. Chceli niečo iné, nekonvenčné, a to je to jediné, čo sme dodržali,“ hovorí s úsmevom Juraj Skupil.

„Skutočne sa nám tu býva veľmi dobre. Nemáme bývanie len ako nocľaháreň, obaja pracujeme z domu, takže nám záleží na prostredí v ňom. Celý dom je logicky usporiadaný zvonka i znútra,“ potvrdzujú spokojne majitelia. Zariadenie interiéru architekti navrhli len v hrubých črtách a kreatívni majitelia si ho do veľkej miery dotiahli sami. Preukázali dokonalý cit pre hravú kompozíciu a ladenie detailov. Vymysleli si aj geometrický motív, ktorý sa nenápadne nesie celým interiérom. Chytili sa známeho porekadla Postav dom, zasaď strom. A v čase, keď čítate tieto riadky, im radosť z nového domu násobí malý Artur.

Ing. arch. Juraj Skupil, Ing. arch. Peter Bagala

atelier yesss, www.yesss.sk

"Koncepčne sme dom rozvrhli do troch úrovní, ktoré reflektujú na svahovitý terén a nižší rozpočet na stavbu. Spoločenskú zónu a spálňu rodičov s kúpeľňou sme situovali na vyššiu úroveň kvôli krajšiemu výhľadu. Budúca detská izba s hosťovskou a so zázemím sa nachádzajú pri vstupe na spodnom podlaží. Dom sme navrhli tak, aby sa v prípade potreby vedel premeniť na dvojgeneračný takmer s oddelenými prevádzkami. Postačia na to malé korekcie a dokonca sa domáci môžu rozhodnúť, z ktorej časti – hore alebo dole – urobiť samostatnú bytovú jednotku."

