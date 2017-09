Odborník radí: Pravidelný servis kotla vám ušetrí problémy

Povinnosť zabezpečiť pravidelnú kontrolu vykurovacieho zariadenia vyplýva z legislatívy.

Plynové kotly s výkonom od 5 kW do 500 kW je nutné každý rok podrobiť odbornej prehliadke a každý tretí rok odbornej skúške. Odborná prehliadka slúži na kontrolu zariadenia a jeho bezpečnostných prvkov. Pri tejto prehliadke sa zariadenie aj vyčistí a nastavia sa parametre dané výrobcom. Odborná skúška alebo aj revízia obsahuje navyše aj tlakové skúšky zariadenia a rozvodov plynu.

Pri správnej údržbe ušetríte

Pokiaľ je kotol vyčistený a správne nastavený, jeho spotreba paliva sa pohybuje na minimálnych hodnotách určených pre daný model. Kotol tak pracuje ekonomickejšie a jeho životnosť sa predĺži o niekoľko rokov. Navyše, vyhnete sa situácii, že uprostred zimy zostanete bez tepla a teplej vody. Oproti tomu, ak zanedbáte servisnú prehliadku, môže to mať negatívny vplyv na spotrebu plynu kotla. Príčinou zvýšenej spotreby sú najčastejšie usadeniny na tepelnom výmenníku, alebo zle nastavený pomer zmiešavania u plynu a vzduchu.

Pozor, dôležité!

Na pravidelné kontroly netreba zabúdať ani vtedy, ak ste majiteľom celkom nového zariadenia. Plynový kotol patrí medzi tzv. vyhradené technické zariadenia, pri ktorých má výrobca pravo určiť pravidlá ich servisu, vrátane frekvencie pravidelných kontrol. Tie sú zároveň podmienkou uznania záruky na zariadenie. Pokiaľ by ste sa v prípade nešťastia spôsobeného poruchou vykurovacieho zariadenia, nevedeli preukázať dokladmi o povinnej ročnej prehliadke kotla, poisťovňa vám nezaplatí ani cent. Naopak, ešte vám hrozí aj pokuta do výšky 333 eur, ktorú vám ako fyzickej osobe môže vyrubiť obec.

Koľko si zapýta technik?

Zákonom predpísané obhliadky a skúšky môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik, ktorý má na vykonávanie daného úkonu oprávnenie. V ideálnom prípade by ste mali mať „svojho“ zmluvného servisného technika, ktorý váš kotol pozná. Pokiaľ ide o náklady na pravidelnú ročnú prehliadku kotla, platí tu voľná cenotvorba, ktorá do značnej miery závisí aj od regiónu. V Bratislave sú to sumy rádovo od 50 do150 eur za kondenzačný kotol a na východnom Slovensku to môže byť aj menej ako 50 eur. Náklady na revíziu sa môžu navýšiť pri silnom znečistení kotla.

Autor: Odborná spolupráca Martin Fábry, Buderus