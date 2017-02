Pred a po: Rekonštrukcia tohto 100-ročného vidieckeho domu vás dostane!

Navrátiť zašlú slávu starým budovám sa vždy oplatí. Okrem krásneho bývania totižto vzniká priestor s príbehom, ktorého atmosféra sa často ani nedá opísať. A tak je to aj pri našom dnešnom, viac ako 100 ročnom vidieckom dome na predmestí veľkého New Yorku, ktorý sa rozhodli zrekonštruovať Lisa a Mark Hellmanovci.

Chcelo to poriadnu odvahu, pustiť sa do renovácie domu, ktorý bol opustený viac ako 25 rokov a postaviť takpovediac od piky. Mladá rodinka Hellmanovcov si dokonca vybrala čas, ihneď po tom, ako sa im narodila prvá dcérka, čo bolo o to náročnejšie. Dom s rozlohou 560 m2, bývalá slepačia farma v Jeffersonville im ale natoľko učaroval, že nakoniec z tejto zrúcaniny vznikol krásny domov so šiestimi spálňami.

Našťastie, pod pôvodnou žltou fasádou stáli poriadne silné a kvalitné steny, ktoré noví majitelia len trošku upravili. Úplnú výmenu však potrebovala strecha, okná na celom dome a krásna veranda. Interiér taktiež prešiel poriadnymi zmenami, pretože väčšina priečok zmizla, dom potreboval nové podlahy, schodisko, nátery a samozrejme zariadenie. Chcete vidieť ako dopadla premena tohto starého sídla, ktorá trvala viac ako rok? Pozrite sa v našej fotogalérii.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk