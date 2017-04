PRED a PO: Vydarená rekonštrukcia tejto kúpeľne vás nakopne! Zo škaredého káčatka krásna labuť

>>> Fotografie PRED a PO nájdete v našej fotogalérii pod článkom <<<

Aniko je matka dvoch detí, milujúca manželka, vášnivá fotografka a kreatívna duša. Na svojom blogu plnom inšpirácií na konci roka predstavila krok po kroku podarenú rekonštrukciu svojej kúpeľne. Zapojila sa totižto do populárnej súťaže zvanej „One room challenge“ (prekl. Výzva jednej izby), kedy sa rozhodla pre pôsobivú prerábku starej, nudnej kúpeľne. Trvalo 6 týždňov, kým bolo dielo dokončené a vy si ho dnes môžete pozrieť.

Svetlozelené steny, škaredá podlaha, tmavé skrinky a prežitá plastová sanita potrebovali nové nakopnutie. Rekonštrukciou prešla podlaha, ktorá dostala moderný nádych vďaka opakujúcemu sa bielo-čiernemu vzoru, pribudla nová toaleta aj hlboká akrylová vaňa so sklenou zástenou namiesto obyčajného závesu. Príjemný efekt vytvára aj mestský štýl bielych dlaždíc zvaných „subway tile“ nad vaňou a tiež drevené detaily na skrinke, vešiakoch aj strope. Pôvodný mini šatník sa zbavil dvier a zostal len otvorený úložný priestor a klasické dvere nahradili posuvné. Zelené steny nahradila žiarivá biela, ktorá priestor opticky otvorila a do dokonalosti stačil už len kúsok zelene. My dávame palec hore!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk