Prepojte svoj interiér s exteriérom vďaka veľkým oknám

Prvé väčšie okno predĺžené až k podlahe urobilo od čias renesancie, keď sa vo Francúzsku objavilo, veľký kvalitatívny skok. Stále však platí, že z hľadiska tepelnoizolačných vlastností sú okná najslabšou časťou fasády domu. Preto treba dbať, aby sa cez ne nestrácalo teplo a naopak, aby nespôsobovali prehrievanie interiéru. Nesmú ani znížiť bezpečnosť domu.

V pevnom ráme

Nie každý materiál je vhodný na výrobu veľkoformátových okien, rám totiž musí uniesť niekoľko stoviek kilogramov. Vývoj okenných systémov ide stále dopredu, takže profily vo všetkých druhoch materiálov majú dostatočnú pevnosť. Zo svojej podstaty unesie najväčšiu hmotnosť hliník a najväčšie statické obmedzenia má plast. Pre jednotlivé typy okien sú stanovené rozmerové limity, ktoré sú ovplyvnené použitým materiálom, druhom výstuže a hmotnosťou celého krídla. Hliník má svoje limity týkajúce sa hlavne celkového rozmeru rámu a možností zasklenia.

Miesto pre auto: Prístrešok na mieru má niekoľko výhod

Pasívny drevodom: Tie najdôležitejšie parametre, na ktoré netreba zabúdať

Pri posuvných typoch je maximálny rozmer krídla 3 x 3 metre a nesmie prekročiť hmotnosť 300 kilogramov. Pri pevnom krídle nie sú limity striktne určené, vždy záleží na podmienkach konkrétnej stavby. Okno v pevnom ráme môže vážiť až 1 000 kilogramov. Masívne drevené profily dlhodobo zaručujú tvarovú stabilitu a spoľahlivú funkčnosť pri maximálnej šírke krídla 3 335 milimetrov a výške 3 325 milimetrov. Plastovému oknu dáva vyššiu stabilitu a pevnosť kombinácia kvality plastu a technológia lepeného skla, ktorá umožňuje vyrábať okenné krídla s maximálnou plochou skla 2,7 štvorcového metra.

Moderné a čoraz viac žiadané sú bezrámové presklenia. Neznamená to, že rám absentuje, len konštrukcia nepohyblivej časti môže byť kompletne schovaná tak, že sklo je zasadené do podlahy, na boku a hore je rám vsadený do stavebnej konštrukcie. Pohyblivé krídlo má priznaný subtílny rám, ktorý môže mať skryté závesy.

Čaká nás maľovanie: Prečo sa natrieť telovým mliekom a pred prácou si zamaškrtiť?

Brána do garáže: Nenechávajte výber na náhodu. Toho, na čo si treba dať pozor, je viac než dosť!

Autor: Adela Motyková