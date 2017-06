Rekonštrukcia uprostred Barcelony: Zo škaredého káčatka krásna labuť

Interiér s patričným šmrncom, dostatkom denného svitu a hodný lokality vo vychytenej módnej štvrti Barcelony. To bolo zadanie pre interiérovú dizajnérku Susanne Cotsovú od mladého páru. Ich priazeň si získala návrhmi, v ktorých sa vždy snažila podporiť pocit väčšieho priestoru, a obľubou bielej ako farbou inšpirácií. Verili jej natoľko, že jej nechali voľnú ruku od prvého rozvrhnutia až po realizáciu na kľúč.

Závan sviežosti

„Na začiatku vždy vychádzam z toho, kto bude v danom byte žiť, na akom veľkom priestore. Je to ako pri tvorbe filmu, každý interiér má svoj vlastný scenár, hlavné postavy a miesto. Ako tvorca budúceho fungujúceho domova musím poznať každodenné rituály domácich a rešpektovať ich pri návrhu,“ vysvetľuje dizajnérka.

Obaja majitelia milujú more, preto bolo veľkoplošné okno s výhľadom naň prioritou ako dominantný obraz na stene. Túžili po pocite vzdušného priestoru, ktorý tu chýbal. Predchádzajúci majitelia mali v byte tmavšie farebné omietky a dispozíciu rozdelenú na viac menších miestností. Byt s rozlohou 80 štvorcových metrov Susanne maximálne otvorila. Funkčne ho rozdelila na otvorenú obytnú halu s jedálňou a s kuchyňou a spálňu priamo prepojenú s nekonvenčnou kúpeľňou a komfortným šatníkom.

Na neutrálnom základe

Celý vynovený interiér zjednocuje kvalitná dubová podlaha a žiarivo biele steny. Tie pomohli i vstupnej hale, ktorá bola predtým príliš tmavá. Odľahčili ju aj nenápadné zabudované dvere do šatníkov a toalety, ktoré splývajú do jednej plochy s bielym umývateľným obkladom steny. V tomto čistom duchu dizajnérka navrhla aj kuchyňu, aby v spoločenskej zóne nepútala pozornosť. Sedenie v obývačke je orientované na veľké presklené dvojdvere, ktoré vnášajú do interiéru vo svetlých a prírodných tónoch živé farby mesta pod terasou a pokojnú líniu morskej hladiny na horizonte.

Aby priestor nepôsobil mdlo v bielo-hnedých tónoch, Susanne ho doladila kontrastnou čiernou na kovových a vypletaných prvkoch. Majitelia často radi cestujú, preto aj väčšina zelene, ktorá by v interiéri nemala nikdy chýbať, sa nachádza na terase. Vizuálne prepojenie spoločenskej zóny s exteriérom ju takto nahrádza.

Susanna Cots

autorka interiéru

www.susannacots.com

Foto: Susanna Cots Interior Design

"Koncept návrhu interiéru som poskladala ako kaleidoskop, v ktorom mi ako hlavný motív vyskakoval krásny výhľad na mesto a more. Spoločenskú zónu aj spálňu som navrhla v neutrálnej kombinácii bielej s odtieňmi dubového dreva. Osviežujúcimi prvkami, ktoré dali bytu svojský charakter, sú čierne vypletané prvky na sedení a akcentujúcom svietidle."

Autor: Inéz Búci