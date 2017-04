Na návšteve: Kúpili starý byt v Petržalke, aby ho mohli prerobiť podľa vlastných predstáv

>>> V našej fotogalérii si môžete detaily kráľovstva Slávky a Fera pozrieť zblízka <<<

Kým si vyhliadli štvorizbový panelákový byt na najvyššom podlaží najväčšieho bratislavského sídliska, svoj byt mala Slávka a Fero. Bývali spolu v Slávkinom byte a snívali o novom, spoločnom. „Keďže Fero vyrastal v Petržalke, mal tu veľa kamarátov a známych, hľadali sme tam. Mne to nevadilo a som tu spokojná,“ hovorí o výbere lokality Slávka a pokračuje: „Chceli sme byt v pôvodnom stave, aby sme ho mohli urobiť podľa seba. Vedeli sme, že v ňom všetko pozmeníme.“

Viac miesta v kúpeľni

Byt kupovali s predstavou, že spoja kuchyňu s obývačkou vybúraním jednej steny. Keď už mali podpísanú kúpnu zmluvu, po konzultácii so statikom zistili, že je to nosná stena a zbúrať sa nedá. Hľadali teda iné riešenia, ako vytvoriť veľký otvorený obytný priestor. Nakoniec padlo za obeť viac priečok, niektoré posúvali a výsledkom je priestranný trojizbový byt.

Prečítajte si aj o podarenej rekonštrukcii 2,5 izbového bytu

Navštívili sme dom po rekonštrukcii: Toto je dôkaz, že moderne nemusia bývať len mladí!

Ochudobnili sa síce o jednu izbu, majú však veľkolepý slnečný a otvorený obytný priestor. Ale aj veľký šatník, veľkú lodžiu a na panelák neobvykle veľkú kúpeľňu s oknom. Vznikla z pôvodnej kuchyne, ktorej ubrali trošku priestoru a pridali lodžii.

„Navrhli sme si, ktoré steny chceme odstrániť a až statik nám povedal, ktoré môžeme vyrezať. Prispôsobenie inštalácií novej dispozícii nebolo náročné. Jedine do kuchyne, ktorá sa presunula do pôvodnej detskej izby, museli vyriešiť prívod vody, plynu a odpad. Všetko sa im podarilo uložiť do steny za kuchynskou linkou.

Prečítajte si aj naše šikovné tipy ako na rekonštrukciu podlahy v panelákovom byte

Prestavba, ktorá rozhodne stála za to: Z ruiny sa stal útulný domov

Prepojené s citom

Po nevyhnutných stavebných prácach riešili ako prvé výber nových podláh. Slávka chcela mať v celom byte jednotnú podlahu. Vybrali si drevenú a skombinovali s veľkoplošnou dlažbou, ktorá sa im zdala praktickejšia vo vstupnom priestore, v kuchyni a sociálnych miestnostiach. „Keď sme sa nasťahovali do vynoveného bytu, niekoľko rokov už aj s deťmi sme bývali provizórne. Až keď naše dcérky podrástli, rozhodli sme sa zariadiť byt, tak ako si predstavujeme,“ spomína Slávka.

Najväčšie zmeny sa týkali obývačky a detskej izby. Tie dali navrhnúť dizajnérkam. V rámci tejto modernizácie opäť vymenili podlahu v obývačke a doplnili sklenenú stenu, ktorá opticky oddeľuje vstupný priestor od jedálenskej zóny. „Páčil sa mi ich návrh prehodiť sedačku na protiľahlú stenu, odkiaľ je krajší výhľad aj väčšie súkromie, nikto nám z tej strany nepozerá do okien,“ pochvaľuje si Slávka.

Detská izba je zariadená nábytkom na mieru, ktorý skombinovali so sektorovým nábytkom. Interiér si sami doplnili farebnými maľovkami a tapetami. Zaujal nás netradičný modrý plafón v spálni skombinovaný s pastelovými pieskovými stenami. „Vyberal ho môj muž a cestuje s nami už zo starého bytu, kde bol strop tiež modrý,“ smeje sa Slávka.

Na návšteve: Dom s tradičnou architektúrou, ale v novom šate

Navštívili sme dom vyštudovanej architektky. Je to jej splnený sen!

Prečítajte si aj o bungalove, ktorý dostal nový, svieži nádych

Dom s divokou minulosťou je na predaj. Zomrela v ňom herečka aj s manželom

Staré kúsky

K veľkej sedačke v obývačke Slávka postavila staré kreslo, ktoré si zreštaurovala podľa vlastných predstáv, obrúsila drevo, nalakovala a dala prečalúniť. „Je z minulého storočia, ale ladila som ho v modernejšom duchu, aby si sadlo s ostatným zariadením,“ pochválila sa domáca pani. Je to jej najobľúbenejšie miesto v byte, kde rada oddychuje. Jej vzťah k starým veciam prezrádza ďalšie staré kreslo v spálni a stoličky za jedálenským stolom zo 70. rokov minulého storočia. Manžel sedí a relaxuje najradšej na koberci.

„Sedačku takmer nepoužívame, druhýkrát by som zvolila už menšiu a k nej dve kreslá, bolo by to variabilnejšie,“ dodáva Slávka. Urobila by aj ďalšie zmeny. Napríklad pod dlažbu by dala podlahové kúrenie a v kúpeľni by zmenšila okno a urobila aj sprchovací kút. Slávku baví prerábať a vymýšľa stále niečo nové. Tuší, že v tomto byte neskončia.

Herečka Kamila Magálová urobila výnimku: Ukázala svoje prísne strážené bývanie!

Na návšteve u Lukáša Kimličku: Ako sa býva slovenskému dizajnérovi?

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Adela MOTYKOVÁ