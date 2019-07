Šetrné, flexibilné a tiché riešenie

Všetky tieto požiadavky spĺňa nové tepelné čerpadlo značky Protherm, s názvom GeniaAir Split (s energetickou triedou A++). Efektívne dokáže využívať nevyčerpateľnú energiu zo vzduchu.

Spoľahlivý pomocník

Tepelné čerpadlo GeniaAir Split vzduch/voda sa vyznačuje spoľahlivosťou, bezpečnosťou a dlhou životnosťou. Je určené pre novostavby i rekonštrukcie (vďaka výstupnej teplote vody až 62 °C). Vyhľadávané je kvôli nízkym nákladom na prevádzku, nakoľko systém tepelného čerpadla dokáže spoľahlivo fungovať pri vonkajšej teplote od -20 °C až do 43 °C. Práve pre zabezpečenie spoľahlivej kvality sa GeniaAir Split vyrába v Európe a každé tepelné čerpadlo je starostlivo testované už v procese výroby.



Tepelné čerpadlo Protherm GeniaAir Split

Bezproblémová inštalácia

To, čo presvedčí mnohých majiteľov domov pre tento druh vykurovania, je najmä rýchla a flexibilná inštalácia. Systém pozostáva z vnútornej jednotky GeniaSet Split a tepelného čerpadla GeniaAir Split. Vonkajšia jednotka sa dá flexibilne umiestniť na podstavci v záhrade, na strechu garáže či zavesiť na stenu domu. Od výroby je predplnená dostatočným množstvom chladiva pre pripojenie vo vzdialenosti od 3 až do 15 m od vnútornej jednotky (prípadne až do 25 m). Svojim dizajnom a malými rozmermi nezaberie veľa miesta a nenaruší ani vzhľad exteriéru.

Prekvapivo tiché

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla zvykne byť nainštalovaná v interiéri, najčastejšie v pivnici alebo technickej miestnosti. Tvorí ju hydraulický modul GeniaSet, ktorého súčasťou je 190 l zásobník teplej vody. Ten dokáže pokryť bežné nároky štvorčlennej rodiny na teplú vodu. A čo je dôležité, zariadenie GeniaAir Split je nielen šetrné k životnému prostrediu, ale aj prekvapivo tiché. Patrí k najtichším tepelným čerpadlám typu vzduch/voda na trhu. Už vo vzdialenosti pár metrov od zariadenia je jeho zvuk takmer nebadateľný, je preto vhodné aj pre rodinné domy v hustej radovej zástavbe.

Zariadenie GeniaAir Split a jeho interiérový modul

Autor: PR článok