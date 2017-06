Svetlo pod strechou: Zvolíte strešné okno alebo vikiere? (1. časť)

Najjednoduchšie je umiestniť obytné miestnosti pri štítovej stene, kde sa pomerne dobre inštalujú okná. Okno v štítovej stene však nestačí na osvetlenie podkrovia a budete musieť naplánovať vikiere alebo obľúbenejšie strešné okná. Len tak dosiahnete, aby presklená plocha mala asi 10 až 15 percent podlahovej veľkosti miestnosti, ako to požaduje norma.

Čo najviac svetla

Účinnejšie presvetlí priestor viac menších okien rovnomerne rozmiestnených v streche ako jedno veľké okno s rovnakou plochou skla. Vhodnejšie sú užšie a vyššie okná ako nižšie a širšie. Od potreby osvetlenia konkrétneho priestoru a od osobného vkusu závisí, či v ňom umiestnite samostatné strešné okno či vikier alebo ich skombinujete do rôznych zostáv. Najväčšou výhodou podkrovných bytov je výhľad, paradoxne, pre strešné okná často nevyužitou. Svetlosť interiéru ovplyvňuje aj ostenie strešného okna a tiež biele steny. Každá iná farba svetlo pohlcuje.

Okná v streche

Strešné okno vyberajte podľa sklonu strechy. Čím je sklon menší, tým dlhšie okno budete potrebovať na dosiahnutie optimálneho pohodlia. Do strmších striech postačia kratšie okná, najlepšie kyvné, otáčajúce sa okolo stredového čapu až o 180 stupňov. Do striech s nižším sklonom alebo do väčších výšok sa hodia výklopné okná. Otvárajú sa smerom von, poskytujú voľný výhľad, neobmedzujú pohyb okolo okna a neuberajú z priestoru. Všetky výhody výkyvných a výklopných okien majú kombinované výklopno-výkyvné okná. Šírenie svetla v miestnosti strešnými oknami ovplyvní aj tvar ostenia.

Najefektívnejšie výsledky dosiahnete, ak je horné ostenie horizontálne a spodné vertikálne. Pri výbere strešného okna zvážte aj umiestnenie kľučky na ňom. Nie je stanovené ani dané, či ju máte mať hor, alebo dole. Závisí to od osobného pohodlia, jednoduchej manipulácie a ľahkého prístupu.

Dôležité je, aby kľučka nezavadzala nábytku a neprekážala pri otváraní. Ak chcete okno otvárať zospodu, vhodné je výklopno-výkyvné a jeho spodná hrana by mala byť vo výške 120 centimetrov. Len vtedy bude jeho obsluha pohodlná. Nevýhodou takejto výšky parapetu je nepohodlný výhľad cez strešné okno a nábytok pod oknom sťažuje jeho obsluhu. V prípade horného otvárania má byť spodná hrana strešného okna vo výške zvislej steny. Trh ponúka aj zostavu strešných okien, ktoré sa po vyklopení smerom von premenia na malý balkón.

Autor: Adela Motyková