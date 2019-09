Toto je zoznam vecí, za ktoré radšej zaplaťte robotníkovi, ale nikdy si ich nerobte sami

Možno len uvažujete nad opravou alebo čiastočnou obnovou v tejto miestnosti. S kúpeľňou je to však vždy tak trošku nepredvídateľné, ide totiž zvyčajne o najmenšiu a technicky najzložitejšiu miestnosť v domácnosti. Takže? Máte odvahu sa do nej pustiť alebo to necháte na profíkov?

Jednou z hlavných motivácií pri vlastných prerábkach kúpeľní sú jednoznačne peniaze. Aj keď domáci pán bude tvrdiť, že to berie ako výzvu a že si chce svoje sily vyskúšať a celý projekt zdarne doviesť do konca, nie vždy sa musí jeho odhodlanie pretaviť do pozitívneho výsledku, a to dokonca aj v prípade, že je skúseným domácim majstrom.

Otázka financií

Investícia do novej kúpeľne môže vyjsť o dosť lacnejšie, ak si ju urobíte svojpomocne. Netreba však mať priveľké oči, aby sa totiž práce dobre podarili, je potrebné siahnuť po kvalitných materiáloch a aj pomôckach či nástrojoch. Tieto, samozrejme, nemusíte hneď kupovať, stačí si ich požičať.

Pod časovým tlakom

Ak sa púšťate do inštalácií či niektorých prác po prvý raz, venujte dostatok času naštudovaniu správneho postupu práce. Keďže kúpeľňu (a toaletu) potrebujeme používať viackrát denne, vzniká výrazný časový tlak, aby boli práce čo najskôr dokončené. Je preto možné, že im budete musieť obetovať nielen svoj voľný čas, ale aj svoju dovolenku.

Do čoho sa pustiť?

V zásade do všetkého, na čo si trúfnete. Môžete položiť obklady, upevniť vstavaný nábytok, inštalovať batérie... nezabúdajte však, že sú práce, ktoré môže vykonávať len špecializovaný odborník, napríklad plynár. Pri niektorých spotrebičoch, ale aj prácach strácate záruku alebo možnosť reklamácie, ak ich neinštalujú certifikovaní pracovníci. Tieto údaje si overte vopred už u predajcu alebo dodávateľa.

Maľovanie, pokladanie jednoduchších typov podláh, obkladanie, ale napríklad aj špárovanie či práca so silikónom, alebo inštalácia osvetlenia, to sú všetko činnosti, pri ktorých môžete priložiť ruku k dielu. Odborníkom by ste naopak mali prenechať výmenu elektroinštalácie, preklady odpadov či prívodov teplej a studenej vody. Do rovnakej oblasti patrí aj inštalácia kotla.

Takže? Trúfnete si?

Menšie kúpeľne a menšie práce máte šancu zvládnuť aj sami, inštaláciu montovaného sprchového kúta. Rozsiahlejšie, materiálne či technicky náročnejšie práce vo väčších, či atypických kúpeľniach však prenechajte radšej odborníkovi, a to aj za cenu vyšších nákladov.

A teraz sa inšpirujte v našej GALÉRII, aké nádherné kúpeľne môžete mať. Wau.

Autor: Agáta