Víkendový dom s čiernou fasádou ukrýva iskrivo biely interiér.

Víkendový dom im navrhol Yannick Laurin z tímu SHED Architecture so zachovaním charakteristických prvkov tradičných kanadských chát z tejto oblasti. Jedným z nich je typická čierna fasáda, ktorá spolu s jednoduchými a rafinovanými detailmi vytvára rezolútne modernú architektúru a tým sa odlišuje od podobných príbytkov z inej éry. Stromy rastúce v blízkosti domu podporujú zámer prepojiť dom s lesom, ktorý poskytuje domu intímnu atmosféru.

Iskrivý interiér

Architekt vytvoril dve fasády, jednu presklenú, orientovanú k jazeru a druhú k lesu. Obe strany sú prepojené terasou, ktorá presahuje platformu domu. Vchod je zo severozápadnej strany a vedie do hlavného obytného priestoru, ktorý sa otvára až po strechu klasického sedlového tvaru. Iskrivo biele vnútorné steny ostro kontrastujú s čiernou kovovou fasádou. Sú z bieleho cédra a prechádzajú zvnútra až na terasu. V strede domu je blok vytvorený z brezovej preglejky, do ktorého začlenili architekti garáž, kúpeľňu a spálňu. Integrovaná je do neho aj kuchynská linka. Z jednej je strany je výklenok vedúci k spálni a kúpeľne, na druhej je zasa výklenok so schodiskom vedúcim do hosťovskej spálne a pracovne.

Dvojpodlažnej obývacej izbe dominuje stropné svietidlo v tvare kolesa vozu a kozubové kachle, ktoré sa môžu otčať okolo svojej osi a poskytovať hrejivú atmosféru spálni, jedálni alebo obývačke.

Autor: am/ipekenbyvanie.sk