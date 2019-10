Čo všetko mať v obývačke, aby vám zbytočnosti neblokovali priechod pozitívnej energie?

Obývačka je miestom viacerých tvárí. Chceme v nej byť sami aj s priateľmi. S rodinou a často aj so štvornohými miláčikmi. Je to miesto, kde sa chceme cítiť skvele za každých okolností a mala by pôsobiť útulne na nás aj na návštevy, aby sa všetci cítili vítaní. K tomu môžu výrazne pomôcť tie správne feng šuej prvky.

Pohodlné a otvorené sedenie

Základným predpokladom feng šuej je prúdenie tej správnej energie. To v praxi znamená, že sa budete cítiť skvele len vtedy, ak to bude priestor otvorený a v obývačke bude pohodlné sedenie. To znamená, aby sedenie nebolo orientované do jedného bodu, napríklad ku stene a televízoru. Zorganizujte sedenie tak, aby ste na seba všetci videli bez ohľadu na to, kto kde sedí a koľko vás bude.

Drevo

Jeden z hlavných prvkov feng šuej, ktorý tvorí dobré prostredie, je drevo. Drevo znamená láskavosť, kreativitu a domácke prostredie. Všetko sú to atribúty, ktoré patria medzi žiadané v obývačke. A ako dostať drevo medzi štyri steny? No predsa prostredníctvom kvetov, napríklad môžete siahnuť po bonsajoch, sukulentoch či po akomkoľvek kvete s drevnatými časťami. Uvidíte, ako to vašej obývačke energeticky prospeje.

Miska pomarančov

Už ide obdobie, keď bude každá teplá farba v obývačke na nezaplatenie. No a miska pomarančov je jednoducho niečo, čo v obývačke podľa feng šuej nesmie chýbať. Tieto plody pôsobia nielen pohostinne a teplo, ale symbolizujú aj šťastie a prosperitu. Mať takýto zdroj dobrej energie priamo na stole alebo komode je niečo, po čo sa oplatí zájsť aj do obchodu.

Priestor na koberec

Podľa feng šuej si ho obývačka priam pýta. A to aj v prípade, že máte pekné drevené parkety alebo masívne podlahy. Koberec znamená stabilitu a uzemňuje. Navyše, skvele sa hodí do priestoru pod konferenčný stolík, aby nebolo vám ani hosťom zima na nohy. Aj takto vyzerá viacfunkčné využitie energie feng šuej v praxi.

Umenie

Je veľmi dôležitým prvkom. Umením sa v čínskej filozofii myslí skutočné originálne dielo, teda žiadne plagáty alebo napodobeniny. Ak investujete do domácich umelcov alebo začínajúcich tvorcov, môžu vám na stene rozihrávať príjemné pocity diela, ktoré budú celkom lacné. Navyše, nikdy neviete, či neporastú časom na cene a z ozdoby sa nestane investícia.

Autor: Marcos