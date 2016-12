Vyššia bezpečnosť s pasívnou požiarnou ochranou KNAUF FIREWIN

Požiare v bytových domoch v Bratislave či požiar telocvične v Nitre na jeseň 2016 opäť ukázali, aké krehké je naše bývanie. Podľa štatistík za rok 2016 horelo na Slovensku viac než 360 krát a ničivý živel si vybral aj svoje ľudské obete.

Pri konštrukcii moderných budov je jedným z veľmi dôležitých parametrov aj nastavenie vysokej úrovne pasívnej požiarnej ochrany, ktorá znižuje potenciálnu horľavosť stavebných materiálov, zabraňuje šíreniu požiaru, zlepšuje bezpečnosť a predlžuje čas na evakuáciu ľudí.

Komplexné riešenie

Doskové systémy a omietky FIREWIN sú systémom komplexnej protipožiarnej ochrany, ktorá prešla náročným testovaním na splnenie prísnych požiadaviek na materiály so zvýšenou požiarnou ochranou. Systém tvoria dosky, ktorých protipožiarna ochrana ponúka tri úrovne podľa potreby technických riešení a nehorľavé omietky.

Doska KNAUF RED PIANO je základná sadrokartónová doska so zlepšenými akustickými vlastnosťami, ktorá slúži pre pasívnu požiarnu ochranu oceľových, aj drevených konštrukcií. Systémy s doskou Knauf RED Piano dosahujú požiarnu odolnosť 30 -90 minút, trieda reakcie na oheň A2s1, d0.

Dlhšiu úroveň ochrany ponúka KNAUF FIREBOARD, čo je špeciálna sadrovláknitá doska pre potenciálne viac ohrozené konštrukcie, ako sú šachty a šachtové steny, podhľady, obklady stĺpov a nosníkov, či opláštenie vzduchotechnických kanálov. Doska je nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1, s požiarnou odolnosťou systémov až do 180 minút.

KNAUF VERMIBOARD je tiež klasifikovaná ako nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1. Žiaruvzdorná, vermikulitová doska vyvinutá pre náročné aplikácie v pasívnej požiarnej ochrane. Systémy zahŕňajú požiarnu ochranu vzduchotechnického potrubia, uhlíkových lamiel, potrubia pre odvod tepla a dymu a káblových kanálov.

Sadrová omietka KNAUF VERMILASTER je klasifikovaná ako nehorľavá, trieda reakcie na oheň A1. Neobsahuje azbest a je vhodná do interiéru. Cementová omietka KNAUF SIBATERM outdoor, je vhodná do interiérových priestorov s vyššou vlhkosťou (do 85%). Trieda reakcie na oheň A1. Omietky sú vhodné na pasívnu požiarnu ochranu tvarovo zložitých konštrukcií.

NAVRHNÚŤ A OCHRÁNIŤ

Systém protipožiarnej ochrany FIREWIN ponúka veľmi efektívne a pritom jednoduché riešenie. Spoločnosť KNAUF ponúka aj expertné poradenstvo špeciálne v tých oblastiach, kde sa vyžaduje zvýšená bezpečnosť. Pripraviť optimálne riešenia znamená zvýšiť bezpečnosť budov, významným spôsobom znížiť potenciálne škody, ktoré by mohol oheň napáchať, ale hlavne zabezpečiť lepšiu ochranu pre ľudí, ktorí sa v budovách nachádzajú.

Autor: PR článok