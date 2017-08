VIDEO: Afričania prišli so záhradou v tvare kľúčovej dierky. Tá sa vďaka kompostu postará o seba sama!

>>> VIDEO s návodom nájdete pod článkom <<<

Z Afriky pochádza množstvo skvelých vynálezov, ktoré sa rozprúdili do sveta a používajú sa dodnes. Aj my vám práve plánujeme predstaviť niečo, čo pochádza z dôb dávno minulých tohto horúceho kontinentu. Počuli ste už niekedy o záhrade v tvare kľúčovej dierky? Že nie? Tak čítajte ďalej.

Podstata pestovania je tu jednoduchšia, než by ste si možno mysleli. V podstate ide o prepojenie čerstvej zeminy s kompostom tak, aby sa vašim rastlinkám dokonale darilo vďaka živinám, ktoré sa z neho do pôdy primiešavajú. Tvar kľúčovej dierky však nie je náhodný. Vyvýšenému záhonu sa potešia všetci s boľavými kĺbmi a kolenami, pričom okrúhly tvar záhonu je prerušený akousi "príjazdovou cestou" ku miestu kompostovania. Najjdnoduchšie bude, ak si pozriete priložené video, ktoré postup vytvorenia takéhoto miesta na pestovanie, ktoré je ideálne nie len do horúcich a suchých podnebí, ale prakticky prežije všade, dokonale popisuje.

Základ: vytvoriť kruh (tvar kľúčovej dierky), najlepšie z veľkých kameňov alebo nepotrebných tehál, vyložiť steny kartónom, do stredu umiestniť do kruhu uložené pletivo, vrstviť čerstvú pôdu s kompostovým materiálom, ten umiestniť aj do pripravenej ohrady a pravidelne zalievať. Pravidelné plnenie a zalievanie kompostu pomôže rastlinkám krásne rásť!

Zdroj: youtube.com/ Bonnie Plants

Autor: Mária Ambrozová