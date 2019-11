Chlad a mráz? Nevadí, týchto 5 rastlín bude farebne kvitnúť aj na Vianoce

Vianočný kaktus

Je to tradičný vianočný kvet, no nie každý vie zabezpečiť, aby na zimu potešil krásnymi kvetmi. Existuje však dobrá rada nad zlato. Kvet v priebehu októbra položte na chladnejšie miesto, kde je tak 10 - 15 stupňov Celzia a len jemne zalievajte. Po tridsiatich dňoch ho preložte do miestnosti, kde ho chcete mať, pridajte zálievku, môžete aj prihnojiť. Zarodí krásne kvety a vy budete mať o rozkvitnutý záhon postarané aj uprostred zimy.

Prečítajte si aj: O TÚTO sumu si priplatíte za dom, ktorý chcete postaviť na kopci: To je teda drahá romantika

Cyklámen

Má krásne farby a kvitne počas zimy. Samozrejme, v interiéri. Je to lacná a nenáročná rastlinka. Mnohí však nevedia, prečo im tento krásny kvietok znenazdajky uhynie. Ak dodržíte pár zásad, môže vás tešiť roky.

Po prinesení z obchodu mu dajte pár dní na aklimatizáciu v chladnejšej miestnosti okolo šestnásť stupňov. Zalievajte ho mäkkou vodou a iba podmokom. Nemá rád vlhko ani príliš sucho. Vyžadovať bude ešte slnečný parapet. Tam mu bude sveta žiť.

Pozrite si aj: Nekupujte väčší byt, stačí, keď začnete využívať TOTO miesto, na ktoré zabúdate

Amaryllis

Začína kvitnúť na jeseň a s veľkými kvetmi vám vydrží pokojne aj celú zimu, pretože jeho obdobie kvitnutia v domácnostiach je práve od jesene do jari. Preberá tak štafetu za odkvitnutou prírodou. Ideálna teplota je okolo 20 stupňov Celzia. Vyžaduje priame svetlo, takže južná strana mu spraví dobre. Bude kvitnúť a tešiť.

Ostatní práve čítajú: Nehody v byte? Nemíňajte peniaze na opravára, TAKTO si s nimi poradíte sami a skoro zdarma

Orchidea

Táto kráska sa prakticky nepýta na ročné obdobie a kvietky môže dať ako v lete, tak aj v zime. Vyžaduje južnú stranu, ale neznáša spáliť slnkom. Pozor na črepníky. Je nutné mať ich priesvitné, pretože korene v tomto prípade vykonávajú fotosyntézu. Keďže substrát nemá mnoho živín, je potrebné pravidelné hnojenie. Inak starostlivosť zvládne aj pestovateľský začiatočník.

Africké fialky

V názve síce majú meno kontinentu večného leta, ale pravda je taká, že africké fialky v našich zemepisných šírkach na parapetoch domov a bytov kvitnú zásadne v zimnom období. Polievať stačí raz až dvakrát do týždňa a ocenia pozíciu na severovýchodnom okne. Kvietky vyženú samy od seba. Nepohrdnú pravidelným zásobovaním dusíkatým hnojivom.

Pokochajte sa nádhernými izbovými kvetmi v našej GALÉRII. Stačí si len vybrať!

Autor: Marcos