FOTO inšpirácia: Jesenné krásky vo vašej záhrade. Trošku farby do rannej hmly

Jesenná záhrada má svoje čaro aj napriek tomu, že listy zo stromov pomaly padajú a farbia sa do žltých, oranžových, hnedých a červených odtieňov. Ak však stále túžite po pestrofarebných záhonoch, určite by ste mali zvážiť rastlinky, ktorými vás dnes inšpirujeme v našej FOTOGALÉRII. Niektoré stíhate vysadiť ešte pred tým, než prídu prvé prízemné mrazíky, na iné si budete musieť počkať až do budúceho roka. Tak si vezmite papier a pero a ideme na to.

Autor: Mária Ambrozová