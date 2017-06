FOTO: Májová súťaž Vaše Hniezdočko má víťazov! Naši čitatelia majú takéto krásne balkóny!

Od prvého až do posledného májového dňa do našej emailovej schránky pribúdali krásne fotografie balkónov našich čitateľov a čitateliek, ktorí sa pomyselne pobili o krásnu výhru, 3 balkónové plachty od www.balkonoveplachty.sk podľa vlastného výberu. Čo všetko sme zistili? Najmä to, že vaše balkóny vôbec nie sú nudným, zanedbaným priestorom bývania, ktoré vôbec nevyužívate alebo tu len skladujete nepotrebné haraburdy či bicykle. Práve naopak! Ukázali ste nám krásne rozkvitnuté mini záhradky, odvážne pestovanie byliniek či dokonca štýlový nábytok a doplnky.

Víťazi sú tento mesiac traja a aj napriek tomu bolo spomedzi všetkých prihlásených mimoriadne ťažké vybrať si. Tri štýlové balkónové plachty si však rozdelia Jana Maľová, Michal Karika a Jana Kubicová. Ich zaujímavé balkóny si môžete pozrieť v našej fotogalérii. Všetkým trom výhercom srdečne gratulujeme!

Autor: Mária Ambrozová