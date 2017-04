Krásna záhrada bez námahy: Týchto 5 rastlín nebudete musieť (nikdy) zalievať!

Krásne záhrady v týchto dňoch dostávajú zabrať, pretože teploty vyššie ako 20 stupňov z posledných týždňov im pomohli vyrásť do krásy, no dnes na mnohých miestach prekvapil aj sneh. Ak ste ešte stále do záhrady ani nevkročili a dávali ste si to za vinu, nezúfajte. Pekné dni ešte len prídu a vy sa aspoň môžete dokonale pripraviť. Viete už, aké kvety budete sadiť? Ak netúžite každý deň tráviť s krhlou v ruke, máme tu pre vás pár tipov:

Modrá, ružová či biela kráska

Agerát je kvietok, ktorý vás svojimi modrými hlavičkami môže tešiť od mája až do októbra, účinne odoláva vetru a bez pravidelnej zálievky to tiež zvládne najmä kvôli svojmu mexickému pôvodu. Dorastá až do výšky 60 centimetrov a dobre urobíte, ako ho skombinujete s nižšími rastlinami, do stredu alebo na okraj nádoby či záhonu. Tu vynikne najviac.

Zelený koberec

Ďalšou z rastliniek, ktoré dokonalé zvládajú súčasné nepredvídateľné výkyvy počasia, dlhé zimy i suché letá, je známy zimozeleň. Huňatý koberec plný malých kvietkov ideálne pôsobí ako prikrývka nepekných stoniek vyšších rastlín, či trvalka, ktorou môžete vyplniť prázdny priestor napríklad v skalke. Zimozeleň je veľmi nenáročná rastlinka i na živiny a tak svojich „susedov“ v záhone rozhodne nebude utláčať.

Staré známe

Jedna z najčastejšie pestovaných letničiek v našich záhradách je aj Cínia. Tak ako Agerát, aj Cínia pochádza z horúceho Mexika, no v súčasnosti sa jej najčastejšej odrode, Cínii pôvabnej, mimoriadne darí aj u nás. Bude potrebovať slnečné stanovisko bez prievanu (pri svojej výške by vám rastlinku mohol silný vietor pokojne zlomiť) a zalievanie nechajte na prírode. V prípade, že Cíniu vysadíte do príliš vlhkého prostredia, odvďačí sa vám síce bujným rastom, no len s malým počtom kvetov.

Obľúbená Kalina

Či si už vyberiete ker alebo klasický kvet, pri pestovaní Kaliny určite neurobíte krok vedľa. Okrem dlhej doby kvitnutia a omamnej vône má táto rastlinka ešte jednu úžasnú vlastnosť. Zalievať ju treba len počas toho najväčšieho sucha. Ak ju po zvlhčení následne prikryjete mulčom, čas, kedy Kalina vydrží krásna ešte predĺžite. Bohato kvitnúť bude len na slnečnom stanovisku a s výsadbou by ste mali počkať až dovtedy, kým vyššie teploty budú už isté.

Vždykvitnúce lákadlo

Begónie pozná snáď každý. U nás populárna rastlinka, ktorú nájdeme takmer v každej záhrade je na vlhko nenáročná a odvďačí sa krásnymi, bohatými kvetmi v prípade, že ju umiestnite mimo dosahu priameho slnka, do závetria a dobre priepustnej, výživnej pôdy. Druh Begónia vždykvitnúca pochádzajúci skrížením dvoch druhov z Mexika a Brazílie a darí sa im aj počas extrémneho sucha.

