Krásne v záhrade, zdravé na tanieri: Aj chutné bylinky sa môžu stať okrasou vašej záhrady

Pestujete bylinky na parapete alebo oddelenom záhone len preto, aby množstvo zelene neubíjalo vaše krásne kvitnúce záhony? Často zabúdame, že aj bazalka, kôpor či šalvia krásne kvitnú a nemusíte ich od ostatných trvaliek separovať. Samozrejme, do záhonu je potrebné voliť rastliny s rovnakou potrebou živím, ktoré im okolité prostredie vie ponúknuť a bylinky ich potrebujú podstatne menej ako krásne ruže či ľalie, no dnes vám ukážeme, ako aj tie najzákladnejšie bylinky krásne kvitnú a vy ich môžete začať vysádzať vo veľkom.

TIP: Množstvo aromatických byliniek odpudzuje nepríjemný hmyz ako komáre či ovady a naopak láka do záhrady potrebné včely a motýle.

Prenikavá vôňa

Niekto kôprovú omáčku či polievku miluje, iný už len pri spomienke na ňu ohŕňa nosom. Od júla až do septembra kôpor krásne kvitne žltými drobnými kvietkami najmä pri dostatočnom zavlažovaní a táto aromatická bylinka je do kuchyne najvhodnejšia práve v čase kvitnutia. Pri sušení stráca svoje pozitívne vlastnosti a preto v prípade, že si kôpor chcete zachovať, zamrazte ho.

Pozrite si aj fotogalériu prihlásených do našej júnovej súťaže, kde hľadáme najkrajší výhľad a prihláste sa aj vy!

Na mäsko ako stvorený

Ďalšia voňavá bylinka, ktorá v našej záhrade rozhodne nesmie chýbať je rozmarín. Tento vždyzelený poloker síce neznáša zimu a je náchylný na premočenú pôdu, no svojou chuťou sa za starostlivosť bohato odmení. Okrem toho od apríla až júla kvitne drobnými modrofialovými a bielymi kvietkami, ktoré vašu záhradu dokonale skrášlia.

Stará známa

To, že kvitne aj mäta pieporná, to už určite viete. Fialové chumáčiky klasov sa objavujú v júni až septembri a je vhodné pozbierať ju ešte pred tým, než začne kvitnúť a to aj viac krát za rok. Na pestovanie je veľmi nenáročná a pozor si treba dať len na nepríjemnú hrdzu, ktorú môže chytiť. Mäta si okrem gastronómie našla významné miesto aj v medícine a kozmetike.

Štýlová liečivka

Výborná pri problémoch s dýchacími cestami, trávením, obličkami. Šalvia. Táto pomocníčka má v záhrade jednoznačne svoje miesto a okrem priaznivých účinkov na náš organizmus poteší aj oko. Popri klasickej odrode (šalvia lekárska) je dnes na trhu hneď niekoľko ďalších, ktoré sú o niečo atraktívnejšie – šalvia praslenatá, muškátová, ananásová, hájna či šarlátová.

Autor: Mária Ambrozová