Máme zoznam byliniek, bez ktorých to v kuchyni nejde a dokážete si ich pestovať celoročne

Čerstvé bylinky sú ako zázrak. Obohatia interiér, vylepšia náladu a jedlám dodajú chuť, ktorú ich sušená podoba nikdy nemôžete dosiahnuť. A čo je najlepšie, môžete ich mať bez záhradky, skleníka a dokonca aj počas mrazov. Stačí parapet, trocha slnka a päť minút času na zálievku.

Radšej zo semienka ako zo supermarketu

Bude to trvať dlhšie, ale ak si vypestujete bylinky zo semienok, budú trvácnejšie ako tie, ktoré si kúpite v supermarkete. Tieto bylinky nie sú učené na dlhodobé pestovanie, ale na konzumáciu. Vydržia vám niekoľko dní aj týždňov, prípadne pomôžu prekonať obdobie, kým vyrastú bylinky zo semienka, ale veľké pestovateľské úspechy s nimi nezažijete. Preto je vhodné zájsť do záhradníctva a kúpiť tie správne bylinné semienka a priesady, ktoré podrastú aj v zime.

Bazalka

Celoročná a doslova multifunkčná bylinka. Od pesta na špagety, cez capresse až po dekorovanie jedál čerstvým lístkom má v kuchyni množstvo využití. Krásne vonia a má pozitívny vplyv na naše zdravie. Vyžaduje len dostatok slnka a južne orientovanú stranu. Pridajte miernu zálievku a máte čerstvé lístky, ktoré využije prakticky všade.

Oregano

Opäť si bude žiadať južné okno a oregano sa rozhodne oplatí mať doma v čerstvej forme. Môžete si ho sušiť sami a bude voňať úplne inak ako to, čo kúpite v obchode. Krásne vyzerá, ozdobí kuchyňu a hovorí sa, že je aj viac ako korenie. Dôvod?

Je úžasne silný antioxidant, pomáha pri nespavosti, má antibakteriálne a protiplesňové účinky. Pomôže pri kašli a nachladnutí. Na zimné pestovanie skrátka to pravé. Zároveň tvorí aj základ stredomorskej kuchyne, ktorá sa označuje za najzdravšiu.

Petržlenová vňať

Čerstvá petržlenová vňať je poklad každej gazdinky. Hodí sa na zemiaky, do polievky, je veľmi výraznou koreninou a obsahuje vitamíny aj látky ako tiamín či riboflavín. Vďaka nim je petržlenová vňať pokladom kuchárov, ktorí sa snažia variť zdravo. Ešte aj vyzerá skvele. V kvetináči vám vyrastie do pár dní a môžete si pochutiť. Okrem toho je skutočne krásnym „korením" východne alebo západne orientovaného parapetu, kde sa vňati bude dariť najlepšie.

Rozmarín

Mráz za oknom mu neublíži v prípade, že si ho umiestnite na južnom okne. Je to významný osviežovač vzduchu a dodáva chuť hlavne pečenému mäsu. Mimochodom, je to kríček, takže si ho môžete trochu tvarovať ako malý voňavý bonsaj. Je lepšie ho kúpiť v záhradníctve, a potom už len kultivovať. Konzumujú sa lístky bez stonky, mladé výhonky si môžete do jedla pridať celé.

Šalvia

V zime sa ju oplatí mať na južnom okne. Vynikajúco dochutí napríklad ryby. Skúste ju tento rok na vianočnom kaprovi, budete milo prekvapení. Hodí sa však aj k bravčovému a k teľaciemu mäsu. Veľkým plusom je, že sa bez problémov dokáže vyrovnať aj so suchým vzduchom v interiéri, ktorý je častým problémom bytov počas zimy.

Šalvia má množstvo pozitívnych účinkov a ako jedna z mála byliniek výrazne podporuje sexuálne zdravie a erekciu u mužov. Popíjanie čaju z čerstvej šalvie vo dvojici tak môže byť romantickejšie, ako by ste si mysleli.

Autor: Marcos