Nábytok na terase: Masív, hliník alebo ratan? (2. časť)

Nová generácia

Drevo je vždy drevo, no technológie dokážu jeho vlastnosti zlepšovať. Príkladom je tepelne upravené drevo z fínskej borovice. Kto sa trápi pre cenu, treba počítať s vyššími nákladmi ako pri umelom ratane, ale na druhej strane sa cenovo dostanete pod úroveň nábytku z exotických drevín. Jeho životnosť je deklarovaná na tridsať rokov. Ani v zime si s ním netreba lámať hlavú, stačí len prekrytie pred snehom a ľadom.

Uťahujte a natierajte

Je veľmi dôležité, aby bol všetok spojovací materiál, a platí to hlavne pri dreve, vždy dobre utiahnutý. Manipuláciou zvyknú skrutky povoliť, čo nie je chyba, no povolená konštrukcia už môže poškodiť spoje, samotné drevo a znížiť životnosť. Nábytok vždy skontrolujte pred sezónou aj po nej. Pri dreve máte, ak sa vám nepáči prirodzená patina, ešte jednu povinnosť, raz ročne nábytok pretrieť olejovým náterom.

Exteriérový ideál

Umelý ratan možno plným právom označiť za moderného dobyvateľa terasového sedenia. Predstavuje spojnicu medzi cenou, starostlivosťou, estetikou a životnosťou. Je vyšľachtený špeciálne na potreby exteriérového užívania. Vo fabrike spojili všetko, čo oddych na terase vyžaduje, a postavili umelé vlákna na báze polyetylénu.

Tak znesie priame slnko, vysoké teploty, problémom nie je ani dážď. No a starostlivosť? Utrieť vlhkou handričkou. Daňou je však umelý dojem, ktorý pomôže zlepšiť čalúnenie z prírodných tkanín. Ratan je v ideálnom prípade ukotvený na hliníkovom ráme. Lacné modely využívajú drevenú či železnú neošetrenú konštrukciu. To extrémne znižuje životnosť nábytku na pár sezón. Bežná životnosť sa však pohybuje okolo desať rokov a viac.

Hliník a oceľ

Hliník je trvácny, bezúdržbový, elegantný. Trochu studený, no to sa dá riešiť čalúnením, a nezabudnite na drevené opierky na ruky. Pri výbere je potrebné zohľadniť vyššie zaťaženie. Hrúbka stien konštrukcie by mala byť od 1,2 milimetra. Pod jeden milimeter hrozí ohýbanie, lámanie a nestabilita. Oceľový nábytok býva v princípe jednoduchý, nič zložité, a ocenia ho minimalisti, ktorí vyžadujú jednoduché tvary aj starostlivosť. Platí to, čo pri hliníku. Nutné je mať drevené opierky a pre vysokú tepelnú vodivosť aj mäkké vankúše na sedenie.

Plast

Vhodný jedine v prípade, ak potrebujete sedieť hneď a nemáte po stavbe domu dostatok financií na kvalitné záhradné vybavenie. Medzi jeho nevýhody patrí lacný dizajn a krátka je životnosť.

V horúčavách zvykne praskať, topiť sa a neznesie mráz. Výhody okrem ceny sa hľadajú ťažko. Problémom je, že nie je skladný a v interiéri vyžaduje veľa priestoru na odkladanie. Mnoho ľudí to rieši tak, že plastový nábytok nechajú vonku celoročne a po dvoch-troch sezónach ho vymenia za nový. Samozrejme, nie je reč o dizajnových kúskoch, ktoré nie sú ani zďaleka lacné aj kvalita je niekde úplne inde.

Autor: Marek Mittaš, Katka Šatanková