Navštívili sme slovenskú, modernú, mestskú záhradu. Poďte sa inšpirovať!

Radový domček postavený niekedy pred desiatimi rokmi disponoval v podstate nezaujímavou záhradou s trávnikom, vysadenými borovicami a živým plotom z vtáčieho zobu. Potrebám dynamickej rodiny s dvomi deťmi už exteriérový priestor dlhší čas nevyhovoval, preto sa rozhodli pre radikálnu zmenu. Keďže vyznávajú moderný štýl, ktorý vládne aj interiéru domu, prizvali si Ferdinanda Lefflera z pražského ateliéru Flera.

V jednoduchej geometrii

Prianí mala rodina hneď niekoľko. Domáci pán, inak otužilec, sníval o jazierku, do ktorého by sa mohol každé ráno, v lete či v zime, poriadne ponoriť. A nemala chýbať ani sauna. Biotop dnes, samozrejme, milujú aj deti, ktoré majú plavecký kurz dávno za sebou. Aj preto sa mohlo hĺbiť až do dvoch metrov. Herné prvky, ako hojdačky, preliezačka a hrazda, sú postavené tak, aby ich mohli využívať aj dospelí. Pani domu si želala kútik na pestovanie niekoľkých druhov zeleniny a drobného ovocia.

Záhradný architekt spomína: „Od začiatku bolo jasné, že záhrada vyžaduje nový koncept. A keďže ide o malý mestský priestor, do ktorého podľa mňa nepatria krivky, zvolili sme koncepciu založenú na jednoduchej geometrii s rovnými líniami. To tiež štýlovo rezonuje so súčasným dizajnom interiéru. Biotop sme napojili priamo na terasu, jednak aby mal majiteľ vodu každé ráno poruke, a tiež preto, aby bol vodný prvok dobre pozorovateľný aj zvnútra domu. Umožňujú to veľké francúzske okná.

Voda neumŕtvovaná chémiou je v podstate veľmi zábavná, priestor vďaka nej ožije. Priletia vážky, motýle, vtáčiky, stále sa tu niečo deje. Terén sme nechali v jeho prirodzenej podobe, výkopová zemina sa odvážala. Nebol tu dôvod niečo vrstviť, dvíhať. Na každej záhrade je dôležitá ornica, ktorú pri prácach musíme chrániť. A rozhodne do nej nepatrí mŕtvy íl či štrkopiesok z výkopu.“ Exteriér tiež disponuje dvomi sedeniami na terasách napojených na denný priestor domu.

„Mám rád, keď aj malá záhrada ponúka viacero variantov sedenia, ktoré možno navštevovať podľa chuti, nálady alebo slnka a tieňa. Aj keď domácich navštívi väčšia spoločnosť, či už rodina, alebo prídu známi na párty, je fajn mať okrem hlavnej terasy aj menšie súkromné sedenie, kde sa dá v pokoji pozhovárať alebo si len sám na chvíľu oddýchnuť.“

S tvarovanými korunami

Z pôvodných výsadieb ostali na pozemku odrastené borovice a strihaný živý plot. Aby záhradný architekt odizoloval jazierko od pohľadov susedov a vytvoril pri vode intímny priestor, dal vysadiť hraby s tvarovanými korunami. „Bohužiaľ, tu nebolo miesto na stromy s prirodzenou korunou. Nie som veľký priaznivec takto tvarovaných drevín, lebo vyžadujú pravidelnú údržbu a rez, ale tu, v úzkej línii popri dome, naozaj majú svoje opodstatnenie.“

Čo sa týka ostatných výsadieb, sú poňaté ako jeden celok s jednotnou energiou. „V takejto malej záhrade nemá zmysel vytvárať rôznorodé ,kúty‘, jeden červený, iný žltý. Práve naopak, priestor sme sa snažili zjednotiť. Výsadby majú moderný charakter, z kvitnúcich rastlín sú tu najmä šalvie, levandule, tymiány, z tráv ozdobnice, proso, perovce, z krov vavrínovce a hamamel. Dobre pôsobí, keď sa vyberie jeden druh, ktorý sa potom rozprestiera celou záhradou, v tomto prípade sú to napríklad na jar výrazné cesnaky.“

Kompozíciu záhrady jednoznačne nasmerovali dva prvky, biotop napojený na terasu a vyvýšené záhony. Zelenina aj ovocie sú výrazne svetlomilné, preto sa musia umiestniť tam, kde svetlo je. Až v ďalšom slede sme pracovali s ostatnými prvkami a okrasnými záhonmi. Väčšinou sa malé záhrady takto pekne „vylúpnu“, keď si na plochu dosadíme svetlo, tieň, vietor, terasy, vstupy, priame okolie a podľa okolností zakreslíme to, čo má jediné vhodné umiestnenie.

