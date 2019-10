Nechcete sa vzdať leta? Kúpte si domov tieto 4 kvety a budete mať leto celý rok

Teplé dni už začínajú byť stále zriedkavejšie a na horúčavy ostávajú len spomienky a dovolenkové fotografie. No je tu niečo, čo dokáže vrátiť čas, sprítomniť leto a priniesť do interiéru pocit exotiky. Rastliny a ich správna kombinácia prinesú do vašej obývačky celoročné leto a nepotrebujete ani zimnú záhradu.

Relax s kvetmi

Bývanie bez kvetov je chladné, bez života, veď dodávajú interiéru ten správny rozmer, kedy cítime, že príroda nie je len tam vonku, ale môže byť aj pri nás. Navyše, kvety možno plným právom menovať za nielen súčasť interiéru, ale aj za spolutvorcu. To znamená, že utvárajú priestor, ktorý môže byť doslova exotický a pomôže vám k tomu týchto pár rastlín.

Philodendron

Rastlinka pochádzajúca z pralesov Južnej Ameriky. Už to z nej robí hrdú zástupkyňu exotiky. Výhodou je, že v našich podmienkach prežije skutočne aj zatvorená medzi štyrmi stenami izby. Tak isto je dosť veľká a veľkolistá na to, aby ste si mohli pod ňou zdriemnuť na pohovke a vychutnávať si košatú korunu.

Nie je náročná. Potrebuje len dostatok svetla, ale nie priame slnko a teplota nesmie klesnúť pod 13 stupňov Celzia, čo dodrží v interiéri prakticky každý. Potom už len zalievať, aby substrát nikdy úplne nevyschol a máte to.

Banánovník

Možno z neho nikdy nebudete v byte oberať banány, ale je to skvelý dekoračný prvok s obrovskými listami. Vyžaduje síce veľa vody, ale dokonca dokáže zvlhčovať vzduch v miestnosti, čo je úžasné práve pre suchšie zimné mesiace v našich domovoch.

Na konci listov sa mu často utvorí kvapka vody, ktorá sa pravidelne odparí, a tak vytvára nielen príjemný vizuálny efekt, ale aj zlepšuje klímu izby. Pochádza z tropického pásma čiže malé trópy prebudí u vás aj v čase zimy.

Pilea

Veľmi rýchlo sa stane jednou z najobľúbenejších rastlín v interiéri. Nie je veľká, a preto dokáže zapôsobiť napríklad aj na parapetnej doske v malom priestore a prinesie domov závan teplej exotiky. Miluje slnko a jej korene siahajú až do Číny.

Z tejto krajiny sa naďalej šírila odrezkami až do Európy. Stále však vonia diaľavami. Stačí sa na ňu pozrieť a ste kdesi v ďalekej krajine. Zalievať ju postačí dvakrát do týždňa a krásnym vzrastom sa poďakuje, ak jej doprajete aj dostatok slniečka.

Strelícia

Opäť tu máme niečo pre ľudí, ktorým lahodí exotika v kombinácii s ľahkou a s nenáročnou starostlivosťou. Ak rastline dáte, čo potrebuje, zakvitne v podobe kvetov, ktoré pripomínajú hlavu exotických vtákov. Aby zakvitli, umiestnite kvetináč na južnú alebo juhozápadnú stranu a dostatočne zalievajte. Vašu starostlivosť vám oplatia do troch rokov krásne rozvinuté a farebné kvety.

Pozrite si v našej GALÉRII ako veľmi sa zmení interiér, v ktorom nechýbajú kvety. Nádhera!

Autor: Marcos