Otec postavil svojim dcéram úžasný záhradný domček: Má dve poschodia, verandu aj tobogan!

Ak ste ako malé dieťa túžili po domčeku na strome, určite vám stačilo pár starých drevených dosák, klincov a kladivo. Príbeh, ktorý vám však priblížime dnes povzniesol záhradné domčeky pre deti na úplne, ale úplne nový level. Americký podnikateľ a v prvom rade hrdý otec dvoch dcér, Adam Boyd, sa rozhodol pre unikátny projekt jednej takejto stavby pre svoje princezné.

Adam a jeho firma ATB Building Inc. postavili pre dievčatá celé dve poschodia, ktoré si dnes môžu spolu aj so svojimi kamarátmi do sýtosti užívať. Stavba je tvorená prevažne drevom a tak sa s nej jej modrá, latkovaná fasáda a biele rámy okien dokonale hodia. Prízemie aj prvé poschodie majú svoj balkón/ verandu a zábradlie je taktiež drevené. Z jednej strany domčeka, jeho poschodia, vedie drevený mostík, ktorý samotný domček prepája s veľkou preliezačkou s toboganom, niekoľkými hojdačkami a lezeckou stenou. A to zďaleka nie je všetko.

Interiér domčeka taktiež Adam nenechal na náhodu a steny vymaľoval cukríkovou ružovou, fialovou a pridal biele obloženie. Na prízemí priestor vypĺňa kuchynka, veľký jedálenský stôl s lavicami a "obývačka" so sedačkami a huňatým kobercom na drevenej podlahe. Nuž a nechýba ani spálňa. Tá je vytvorená na galérii, kam vedú drevené schody a nad ňou je už len východ na terasu vďaka veľkým, skleneným posuvným skleneným dverám. Máte už dosť opisu? Nuž tak sa preklikajte našou fotogalériou a kochajte sa.

Autor: Mária Ambrozová