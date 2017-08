Posedenie v záhrade: 6 tipov odborníka pre výber exteriérového nábytku

Viete, na čo si dať pri nákupe záhradného nábytku vôbec pozor? Samozrejme, kvalita materiálu nás zaujíma pri akomkoľvek druhu nábytku, no čo takto jeho veľkosť či ideálne skladovanie? Nasledujúcich 6 rád od odborníka vám pomôže zorientovať sa v rozsiahlej ponuke obchodných sietí.

Rada prvá: Veľkosť

V tomto prípade na veľkosti záleží. Do predajne s nábytkom by ste mali prísť vyzbrojení rozmermi, aby ste vedeli, aký nábytok sa vám na záhradu, terasu či balkón zmestí. Oplatí sa mať premyslené, koľko ľudí na ňom bude zvyčajne oddychovať, či to má byť aj miesto na jedenie a či je v tom prípade dobrý prístup k stolu. Určite je dobré poradiť sa aj s odborníkmi.

Rada druhá: Materiál

Na výber je viacero materiálov. Plastový nábytok je cenovo najdostupnejší, ľahko sa udržiava, ale aj jeho životnosť je relatívne nízka. Navyše na slnku môže meniť farby. Masívny drevený nábytok by mal vydržať niekoľko rokov, ale žiada si pozornú starostlivosť – pravidelné ošetrovanie vhodným olejom. Vtedy zvládne slnko aj dážď. Nemanipuluje sa s ním práve ľahko, posunúť stoličku alebo kreslo môže byť pre dieťa či staršieho človeka problém. Kovový nábytok sa udržiava relatívne ľahko, ale tiež mu nerobí veľmi dobre dážď a pokiaľ stojí na slnku, môže sa oň človek aj nepríjemne popáliť.

Podľa odborníkov na záhradné sedenie je v prípade materiálu zlatou strednou cestou umelý ratan (nazývaný aj petan). „Umelý ratan je v podstate dokonalejšia forma esteticky nestarnúceho ratanu, ktorá je bezúdržbová a udrží si tvar, pôvab aj funkčnosť celé roky s minimálnou námahou na údržbu,“ hovorí Tomáš Blšťák z centra pre bývanie na bratislavských Zlatých pieskoch. „Všetko to závisí od druhu výpletu. Najvernejšie stvárnený je celookrúhly, ktorý je takmer na nerozoznanie od pravého ratanu. V ponuke sú aj ploché a polookrúhle výplety. Pri výbere si všímajte aj hrúbku a povrch jednotlivých výpletov, ktoré sú samozrejme ručne viazané. Ak chcete, aby vám ratanový záhradný nábytok vydržal mnoho sezón, vyberte si taký, ktorý má hliníkovú, ručne zváranú konštrukciu. Kvalitnejšie výrobky z umelého ratanu nemajú oceľovú konštrukciu a nie sú spájané nitami alebo skrutkami, pretože v týchto prípadoch hrozí vyššia pravdepodobnosť korózie a aj postupného vykývania nábytku.“

Rada tretia: Úložné priestory

Nie je na zahodenie, ak má exteriérový nábytok aj nejaké úložné priestory, kam môžete odložiť deku, knihu, opaľovací krém, prípadne pri zlom počasí neipregnované textílie z nábytku.

Rada štvrtá: Textílie

Mäkké sedenie a nejaký ten vankúšik zvyšujú komfort užívania záhradného nábytku. Ale určite nie je vhodné použiť interiérové textílie. „Väčšina exteriérového záhradného nábytku má polstre a vankúše z polyestru, ktorý je aj impregnovaný proti absorbovaníu kvapalín. Jeden z impregnátov je aj skryté teflónové vlákno, ktoré v bežnej miere odpudzuje kvapaliny. Preto sú tieto výrobky ideálne aj k bazénu,“ radí T. Blšťák z Exterio, STYLA.

Rada piata: Tieň

Myslieť vopred na spôsob, ako sa chrániť pred slnkom, prípadne drobným dažďom, je nanajvýš rozumné. Vhodný slnečník, markíza alebo pergola poskytnú žiadaný tieň a zároveň čiastočne pred poveternostnými vplyvmi chránia aj nábytok, čím predlžujú jeho životnosť. V prípade slnečníka dbajte na to, aby bol nielen dostatočne veľký, ale aj pevný a aby ho prípadný silný vietor nevyvrátil. Nedajbože aj so stolom...

Rada šiesta: Uskladnenie

Čo s nábytkom, keď sa skončí sezóna? Dá sa zložiť a máte ho kam odložiť? Na toto určite myslite ešte skôr, ako ho kúpite. Drevený nábytok potrebuje tmavý suchý priestor, pri plaste nezáleží na mieste, pokiaľ to nie je na mraze. Ratan by mal zvládnuť aj mráz, ale záľaha snehu je niečo iné. Pred zimou treba nábytok očistiť a podľa potreby ošetriť vhodnými prípravkami.

Autor: Mária Ambrozová, odborná spolupráca Tomáš Blšťák, Exterio