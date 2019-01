Pozor na vianočnú ružu: Táto jej časť vás môže otráviť!

Jej pravý názov je Prýštec najkrajší

O tom, prečo sa práve táto rastlina stala symbolom Vianoc, by sa dalo polemizovať. Jedným z vysvetlení je, že jej tvar pripomína hviezdu, ktorá je symbolom vianočných sviatkov. A práve preň sa vraj stala súčasťou vianočnej výzdoby aj v našich končinách. Ako sa ku nám dostala a ako sa o ňu treba správne starať? A viete, že vám pokojne môže vydržať aj roky?

Spoza oceánu

Pôvod má v Strednej Amerike, najmä v Mexiku. Táto rastlina sa v súvislosti s Vianocami začala objavovať začiatkom 20. storočia. Najskôr si získala popularitu v Severnej Amerike, najmä v Hollywoode, kde sa tešila veľkej obľube. Odtiaľ sa už potom dostala aj do Európy, kde sa veľmi rýchlo rozšírila a stala sa obľúbeným doplnkom na Vianoce.

Najtradičnejšia je síce červená farba, rozsiahlym šľachtením však vzniklo aj mnoho iných farieb ako sú lososová, žltá, biela, mramorovaná, ale aj dvojfarebná variácia. Farbu vianočnej hviezdy si teda môžete prispôsobiť aj k svojej vianočnej výzdobe.

Príprava na Vianoce

Je veľmi citlivá na chlad, a preto nesmie byť v miestnosti, kde je teplota nižšia ako 15˚C. Vyhovuje jej bežná izbová teplota a potrebuje tiež dostatok svetla. Kvitne od novembra do konca januára. Ak chcete, aby vám kvitla presne na Vianoce, musíte sa na to pripraviť už v októbri. Vždy v októbri ju treba dať na tri až štyri týždne do tmavého priestoru, napríklad do skrine alebo pod škatuľu, jednoducho, nesmie mať nijaké svetlo.

Jedine tak sa jej listy sfarbia. Nezabudnite ju však pravidelne polievať. Ak chcete pestovať vianočnú ružu aj po Vianociach, keď odkvitne, mali by ste zostrihať jej stonky asi na dĺžku 8 cm. Rastlinu potom odložte na chladnejšie miesto.

Nie je dokonalá

Má však aj negatívne stránky. Pri manipulácii s ňou treba dávať pozor, pretože pri jej poškodení môže vytekať šťava, ktorá má dráždivé účinky na sliznicu a pokožku a pôsobí jedovato. Pozor preto hlavne na domácich miláčikov a deti.

Pozrite si rôzne farebné variácie vianočnej ruže. Nemusí byť len červená!

Autor: Ľudmila