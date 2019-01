Prečo mi bylinky zo supermarketu rýchlo uhynú? Poznáme odpoveď

Poznáte to. V obchode vidíte krásne zelené bylinky v črepníku, keď zrazu zbadáte tú cenu! No čo už, tie eurá by ste iste aj oželeli, ako na potvoru však každá rastlinka prinesená z obchodu neprežije ani týždeň! Vieme prečo i ako to vyriešiť!

Áno, tieto bylinky sú pestované na rýchlu konzumáciu po predaji a väčšina z nich presun neprežije. Ak máte chuť, kúpiť si zasadené bylinky, nakupujte (v tej správnej sezóne) u pestovateľov, ktorí ich zvyčajne ponúkajú na trhoviskách či vo svojich stánkoch, alebo záhradných centrách, či u iných špecialistov.

Ak už však máte doma svoje vlastné bylinky alebo sa chystáte vypestovať ich zo semienok (alebo odrezkov), hľadajte slnečné a stabilné miesto. Postačí aj parapet v takej miestnosti, ktorá má dostatok slnka po celý deň. So stabilnou vnútornou teplotou, denným svetlom a s dostatkom zalievania bude aj vaša malá bylinková záhradka potešením pre oko i chuťové poháriky.

Čo pestovať?

Medzi veľmi vďačné rastlinky patrí bazalka. Je chutná ako čerstvá, tak i sušená a z rastliny využijete lístky. Zbierajte tie mladé a čerstvé v hornej časti. Ak necháte bazalku zakvitnúť, rastlinka sa vysemení a zvädne, preto kvety pred rozkvitnutím odstrihnite alebo odštipnite.

Voňavé oregano

Oregano patrí k bylinkám, ktoré tiež milujú slnko, nepotrebuje ho však príliš veľa. Polievajte, až keď pôda preschne. Zbierajte lístky a to tak, že ich zo stonky doslova stiahnete. Jeho silu znásobíte, ak oregano vysušíte, bude intenzívnejšie. Vďačnou rastlinou je aj tymian. Využijete ho do omáčok a pri pečení, ale môžete ho použiť aj do koktailov či limonády. Sledujte rastlinku, zvyčajne ju treba poliať viac, než ste si mysleli, hlavne ak už vyzerá „smutne".

Rozmarín, mäta a medovka

Ďalšou veľmi nenáročnou bylinkou na pestovanie je rozmarín. Krásne vám ozdobí priestor a zároveň nádherne vonia. Ideálny k pečenému mäsu, ale pokojne aj do polievky. Doslova ako burina rastú mäta a medovka. Ak si ich budete pestovať celoročne - sú to trvalky, budete mať vždy čerstvé lístky do čaju, chladných nápojov i do šalátov a ďalších pokrmov. Keby sa vám premnožili, stačí ostrihať a nasušiť na horšie časy!

Zabudnúť by sme nemali ani na petržlenovú vňať. Pestovať ju môžete z odrezku petržlenu, na začiatok stačí dať odrezok s kúskom vňate do vody, neskôr ho presadíte. Keďže petržlenov existuje viacero druhov, môžete si urobiť malú záhradku.

Pozrite sa do našej galérie a vyberte si bylinku, ktorú začnete pestovať u vás doma ako prvú!

Autor: Agáta