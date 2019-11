Rastliny prestali kvitnúť a záhrada je zrazu fádna? Skúste týchto 5 tipov na jej oživenie

Prvý jesenný deň už máme za sebou, a to znamená, že teplejšie bude až o rok. A hoci z predzáhradky už miznú rozkvitnuté rastliny, neznamená to, že musíte mať nudný vstup do domu bez farieb. Práve naopak. Jeseň je príležitosťou na kreatívnejšie stvárnenie predzáhradky, keď jednoducho nestačí na ozdobenie črepník rozkvitnutých trvaliek.

Vence

Pomaly sa uzatvára rok, a to je aj symbolikou akéhosi kruhu, preto je veniec na vchodových dverách super nápadom. Venček si pritom môžete vytvarovať z vetvičiek ihličnanov alebo napríklad aj z jesenných plodov. Veľkosti sa medze nekladú, veď dvere majú dosť veľký priestor na estetickú realizáciu.

Použite sušené kvety

Ak to nejde so živými, tak je tu priestor pre kvety sušené. Ak máte v predzáhradke striešku, aj ranné hmly sušené kvety zvládnu bez problémov. Tak si môžete priestor ozdobiť na množstvo farebných kreácií a verte či nie, bude to príjemné farebné privítanie vždy, keď prídete domov. Môžete voliť teplé farby jesene, ktoré aj z príchodu hneď naladia na dobrú náladu a šálku teplého čaju.

Jeseň jednoducho

Tekvičky, mrkvičky, cvikle, jablká, hrušky skrátka to, čo oberiete, môžete rovno aj aranžovať. Niekedy netreba žiadne ošetrenie, v niektorých prípadoch len jemné zatretie lakom, aký sa používa na stabilizáciu rezaných kvetov a plody vydržia dlho ako čerstvé. Navyše si nezabudnite pár tekvíc odložiť na Halloween. Tento sviatok sa aj v našich končinách udomácňuje stále viac a ozdobiť si vyrezávaným prírodným lampiónom svoju predzáhradku bude zaujímavé nielen 31. októbra.

Využite kontajnery

S prichádzajúcimi prízemnými mrazmi sa kvetom darí o niečo horšie, ale napríklad pestrofarebné chryzantémy vedia vydržať skutočne dlho do mrazivých rán. Aj im však prospeje, ak ich nenecháte len v črepníku, ale viacero črepníkov uložíte do veľkého kontajneru s hlinou alebo s polystyrénom, ktorý izoluje korene a vytvorí teplejšie prostredie pre rastlinky.

Nepomrznú a predĺžite im na predzáhradke životnosť. Ak máte vzťah k vintage, môžete použiť napríklad staré sudy, kade alebo staré vane.

Jesenné sedenie

Predzáhradka si priam pýta lavičku. No a presne to je prvok, na ktorom sa môžete vyblázniť. Svieže farby sa na ňu priam pýtajú. Môžete okolo nej naaranžovať skalku alebo jesenné tekvice. Spraviť si zátišie z opadaných listov alebo jesenných plodov. Je to len na vás, ale verte či nie, takýto priestor vás poteší nielen pri príchode domov, ale vždy, keď na lavičke zakotvíte počas babieho leta.

Inšpirujte sa nápaditými predzáhradkami a jesennými záhradkami v našej GALÉRII.

Autor: Marcos