Rekonštrukcia záhrady: Vdýchnite priestoru novú energiu vďaka týmto šikovným tipom

Máte záhradu už dlhšie a zažiadalo sa vám vdýchnuť jej nový život či plánujete do nej zakomponovať nové prvky? Zavolajte si skúseného záhradného architekta, ktorý má na daný priestor pohľad nezaujatý každodenným stereotypom. Pozvať si odborníka má zmysel, aj keď ste čerstvým vlastníkom starej záhrady. Dokáže si totiž predstaviť oveľa viac možností a riešení, ako by napadlo vám. V oboch prípadoch spoločne zvážte, či na pôvodnú podobu a štýl záhrady nadviazať, alebo pôjdete úplne novým smerom. Pri výbere záhradného architekta buďte zvlášť opatrní, nie každý má totiž cit pre zachovanie hodnotných a pekných prvkov a správne napojenie tých nových.

Plňte si sny

Doba sa výrazne zmenila. Kým kedysi boli okolo rodinných domov povinné zeleninové hriadky a ovocné stromy, dnes je hlavnou úlohou záhrady relax. Môžete si tu dokonca plniť viaceré sny. Každé ráno si zaplávať vo vlastnom bazéne, zo sauny skočiť do jazierka, čítať knižky a popíjať kávu na lavičke pod statným stromom, zabávať sa s návštevami na večerných párty či oprášiť staré pesničky pri ohnisku. Praktické sú detské prvky umiestnené tak, aby ste mali ratolesti na očiach priamo z kuchyne alebo obývačky. Nechcite však mať všetko, rozhodnite sa pre to, čo vás naozaj láka.

Niečo si vyžiada výraznejšie terénne práce či celkovú zmenu koncepcie, iným iba zľahka zmeníte momentálnu vizáž. Okrem nových funkcií myslite pri prerábaní na praktickosť. Záhrady sa v minulosti zaobišli bez automatických závlahových systémov, osvetlenia či automatických kosačiek.

Premyslite si, do čoho sa vzhľadom na veľkosť a užívanie plochy oplatí investovať, a zahrňte to do plánov. Vaša záhrada tak bude komfortnejšia, bezpečnejšia či zaujímavá i za tmy. Všímajte si materiály použité v exteriéri, nielen na terase a chodníčkoch, ale aj na fasáde domu. Ak vám vyhovujú, nechajte časť z nich zapracovať do nového návrhu, čo nakoniec celú vizáž zjednotí.

Ornica je vzácna

Ornica je vrchných asi dvadsať až tridsať centimetrov pôdy a jej hlavnou vlastnosťou je úrodnosť. Vďaka nej sú rastliny schopné rastu a jej kondícia má vplyv aj na ich odolnosť a zdravie.

Pri terénnych prácach preto dbajte na správne zaobchádzanie. Strojovo ju nechajte zhrnúť na vhodné miesto a až potom začnite s výkopovými prácami pre bazén, jazierko či chodníky. Zeminu z výkopu použite na modeláciu terénu uložením iba na podorničie alebo ju nechajte odviezť. Až keď sú stavebné práce hotové, zhrňte ornicu späť na miesto. Podstatné je pritom nemiešať ornicu s podorničím.

Dospelá zeleň – veľké plus

Kým stromy a kry vyrastú, trvá to mnoho rokov. Je skvelé, keď sa v záhrade nachádza dospelá zeleň, i keby to boli „iba“ ovocné stromy. Neraz vytvára žiadanú optickú clonu od ulice či nad terasou poskytuje želaný tieň. Stromy sa dajú tiež dobre využiť na zavesenie hojdacej siete, umiestnenie lavičky alebo detských preliezačiek. Ako prvé dajte zhodnotiť zdravotný stav zelene. Choré a veľmi poškodené kusy dajte odstrániť, zdravé zapracovať do nového návrhu.

Problematické bývajú stromy vysadené na nevhodnom mieste, napríklad tesne vedľa domu, alebo pred oknami. V prvom spomenutom môžu narušiť múry, v druhom príliš zatieňujú interiér.

A to z nich robí adeptov na vyrezanie či v prípade tienenia na silné prerezanie. Výhodou väčšiny krov je možnosť zmladenia rezom zvoleným podľa druhu, čo neraz naštartuje silný rast a kvitnutie. V záhradách narazíte i na trvalky a cibuľoviny, ako sú pivonky, kosatce, ľalie, ľaliovky, ktoré sa dajú presádzať. Skôr než začnete prerábať záhradu, vytvorte pre ne provizórny záhon a vysaďte ich tam. Siahnete po nich až neskôr, pri výsadbách nových záhonov, kde sa dajú dobre primiešať.

Čo s trávnikom?

To závisí od jeho aktuálneho stavu a od prác, ktoré sa budú pri rekonštrukcii záhrady diať. V zásade platí, že vo vidieckej záhrade je prímes mnohých bylín, ako sú plazivé ďatelinky či obľúbené sedmokrásky, vítaná, trávnik tak pôsobí oveľa prirodzenejšie. Zredukovať ich množstvo, prípadne odstrániť mach pomôže vertikulácia.

Vertikulátor, stroj podobný kosačke, má nože a mačinu prerezáva až ku koreňom, do dvoch až troch milimetrov hĺbky. Rotujúce čepele vyhadzujú mach, zvyšky trávy a rastlín na trávnik alebo do zberného koša. Vertikuluje sa v dvoch na seba kolmých smeroch. Počítajte s tým, že plocha po tejto procedúre vyzerá naozaj zle.

Na prázdne plôšky dosejte semeno a zavalcujte. V oblastiach s ťažkou pôdou alebo ak je trávnik veľmi narušený, môžete celú plochu zasypať jemnou vrstvou piesku zmiešanou s trávnym semenom a zavalcovať. Až kým dorastie nový koberec, udržujte pôdu stále vlhkú. Klíčiace semená sú totiž náchylné na vyschnutie.

Ak však túžite po dokonalom trávniku, je lepšie investovať do jeho výmeny. Práce naplánujte na koniec leta. Najskôr sa musí odstrániť pôvodný porast. Na zrýchlenie prác sa používa totálny herbicíd, ktorý sa aplikuje na dobre vyrastené rastliny. Po odumretí sa mačina odstráni, pôda sa ľahko preorie, zapracuje sa do nej kompost ako výživa, prípadne aj piesok. Pokračuje sa inštaláciou automatickej závlahy a vyrovnaním povrchu. Nasleduje kladenie trávneho koberca alebo výsev trávnika. Aj v tomto prípade platí, že kým sa koberec ujme alebo tráva vyklíči a vyrastie, musí byť povrch neustále vlhký.

Autor: Monika Králová