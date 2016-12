Tip na originálny darček: Profesionálny plán novej záhrady

Samozrejme, mali by ste aspoň približne vedieť po akej záhrade váš partner túži, aby ste sa mu trafili do vkusu. Skúsený záhradný architekt sa dokáže pozrieť na vašu záhradu úplne inými očami a nájsť riešenia, ktoré by vás ani vo sne nenapadli. Rozplánuje záhradu tak aby bola očarujúca počas celého roka s meniacimi sa zákutiami kvitnúcich rastlín, či zaujímavých kompozícií kríkov rôznych odtieňov, veľkostí a tvarov.

Aj keď by sa zdalo, že v zime je na plánovanie novej záhrady ešte priskoro, nie je to tak. Väčšina záhradných architektov a realizačných firiem začínajú s prácami na projektoch dohodnutých práve v zime.

Koľko vás vyjde?

Orientačná suma za projekt záleží od veľkosti plochy záhrady, navrhovaných prvkov a času, ktorý projektant nad projektom strávi. Hodinové sadzby za prácu záhradného architekta sa pohybujú orientačne od 18 do 55 eur.

Autor: ii/ipeknebyvanie.sk, Monika Králová