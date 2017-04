Vyberte si vhodnú kosačku, aby ste si kosenie trávnika užívali

Kosačka sa nekupuje tak, že siahnete po prvej z regála. Jej technické údaje je dobré zladiť s parametrami vášho trávnika. A keďže patrí kosačka medzi najexponovanejšie záhradné stroje v sezóne, mali by ste voliť kvalitu, ak ju nechcete meniť každý rok.

Na elektrinu

Tento typ kosačky je vhodný na nekomplikovaný menší trávnik. Na jej prevádzku budete potrebovať prívod elektriny a dlhý kábel. Pri kosení dávajte pozor, aby sa šnúra nedostala pod nože kosačky. V prípade akéhokoľvek problému je dôležité odpojiť kosačku najskôr zo siete. Najčastejšie sa to týka zaseknutých nožov. Elektrické kosačky sú lacnejšie a tichšie ako motorové a aj ich prevádzka je menej nákladná.

Prečítajte si aj o tom, ktoré rastliny vás ochránia pred nepríjemným hmyzom

Na benzín

Motorové kosačky sú ideálne na väčšie zatrávnené plochy. Váš pohyb neobmedzuje žiaden prívodný kábel. Stačí natankovať a môžete kosiť. Spotreba benzínu závisí od zvoleného výkonu kosačky. Pri benzínových kosačkách je výhodou, ak sú vybavené variátorom alebo viacrýchlostnou automatickou prevodovkou. Tá umožňuje zmenu rýchlosti jazdy. Stroj by mal mať taktiež výkonný motor. Takáto výbava umožní prácu aj v členitom, svahovom alebo inak obtiažnom teréne.

Motorové kosačky nie sú vhodné do svahov väčších ako 15°. Sú aj náročnejšie na údržbu ako elektrické. Pred každou sezónou je dobré nechať skontrolovať olej a filtre.

Prečítajte si aj o tom, ako pomôcť trávniku po zime

Pobehajú bez vás

Robotické kosačky patria k najmladšej generácii týchto pomocníkov. K práci nepotrebujú ani benzín ani elektrinu, fungujú na dobíjacie baterky. Keď skončia, zaparkujú do dokovacej stanice, kde sa nabijú. Nemajú problém s malými ani veľkými plochami, prekážkami či so svahom. Cudzie im nie sú ani pojmy alarm, PIN kód, GPS. Tieto inteligentné mašinky dokonca nepotrebujú ani zberný kôš na trávu, pretože ju najemno posekanú pekne vrátia tam, odkiaľ ju vzali. Teda do trávy. Za prednosti takéhoto robota si však aj zaplatíte – ani pri kúpe toho najlacnejšieho modelu sa pod 1 000 eur určite nezmestíte.

Nemalo by im chýbať

Prácu taktiež výrazne uľahčí centrálne nastavenie výšky kosenia alebo objemný kôš. Kosiť tak môžete bez častého zastavovania a vysypávania trávy. Veľké kolesá uložené na guličkových ložiskách umožňujú suverénny pohyb po akomkoľvek povrchu. Najvyspelejšie modely už majú systém 4v1, to znamená, že zvládnu zber, mulčovanie, zadné i bočné odhadzovanie trávy.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk