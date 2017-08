Záhonový manuál: Ako mať krásnu záhradu a nezblázniť sa? Máme pre vás pár tipov (1. časť)

Poradíme vám niekoľko zásad, ktoré sa oplatí pri zakladaní záhrady či samotných záhonov dodržať. Kľúčom k úspechu, čiže efektnému záhonu s minimálnou údržbou, je práve jeho správne založenie. K tomu patrí výber miesta, vhodné druhové zloženie a ohraničenie. Vyhnite sa vysádzaniu jednotlivých rastlín alebo ich skupiniek ledabolo do trávnika, pretože si sťažíte kosenie. Naopak, radšej zvoľte väčšie plochy s jednoznačným a jednoduchým okrajom, okolo ktorého nebude kosačke v ceste nič zavadzať. Rast burín zase obmedzí hustota výsadby. V rámci záhona sa pritom môžu stretnúť stromy, kry, trvalky, okrasné trávy i letničky.

To naj hneď pri dome

Záhony sa ešte v nedávnej minulosti dosť striktne rozdeľovali na okrasné a úžitkové a tie ďalej na zeleninové a bylinkové. Dnešok túto striktnosť stiera. Za prínos sa považuje drobné ovocie a bylinky v okrasnom záhone či zopár kvitnúcich letničiek v zeleninovom. Podstatné je, aby výsadby, ktoré sú bližšie k terase domu a na ktoré sú hlavné výhľady z okien, boli dostatočne atraktívne, aby ste si to najkrajšie zo záhrady užili čo najviac.

Pre niekoho to znamená pestré výsadby plné kvetov, pre iného netradičné druhy so zaujímavými listami či zoskupenia jemných trvaliek a tráv s farebnosťou tón v tóne. V blízkosti vchodu do kuchyne, pokojne rozmiestnené v kvetinovom záhone, vysaďte bylinky a rastliny na čaj, aby ste ich mali poruke.

Štýlotvorné

Farebnosť a veľkosť kvetov či rastlinnej masy, ktorú záhon „produkuje“, výrazne ovplyvňuje vizáž záhrady. Rastliny a ich zoskupenia sú štýlotvorné. Kým pre klasický vidiek sú typické ruže, pivonky, hortenzie, divozel, slezové ruže a letničky, do moderných patrí skôr množstvo tráv a najmä trvalky, ako sú pakosty, alchemilky, čemerice. Avšak i v tomto prípade platí, že striktnosť nie je v móde. V oboch typoch záhrad sa napríklad dobre uplatnia šalvie a levandule.

Optické triky

Záhony často dokážu oveľa viac, ako byť iba pekné alebo jedlé. Môžu byť príjemnou vyššou či nižšou vizuálnou bariérou. Využiť sa tak dajú na oddelenie kompostoviska, zakrytie pohľadov na bazén či vírivku alebo na hranici pozemku ako náhrada živého plota. Malý pozemok vedia opticky zväčšiť v prípade, že obsahujú mix nižších až stredných rastlín, ideálne s drobnými a so svetlými kvetmi.

Protiľahlú stranu záhrady zas vizuálne priblížia bujné rastliny s veľkými listami a kvetenstvom. Tmavé kúty rozjasnia panašované druhy. Taktiež sú skvelou náhradou za trávnik na tienistých plôškach. Pomocou línie záhona viete tiež smerovať pohľad odniekiaľ niekam a na niečo tak upriamiť pozornosť, napríklad na oddychové zákutie, vodný prvok alebo zaujímavú sochu.

Ohraničený

Doprajte svojim záhonom jednoznačný a jednoduchý okraj, čo zvýrazní kompozíciu a je praktické pri údržbe. Pomyselná hranica medzi nimi a trávnikom sa dá obnovovať pomocou rýľa. Výhodou je, že nič do pôdy nevkladáte, a tak tvar a veľkosť záhona môžete prakticky kedykoľvek meniť. Keď použijete pevné okraje, zmeny nebudú také jednoduché. Drevené palisády považuje moderná záhradná architektúra za gýč a keďže vytŕčajú nad terén, aj ich obkášanie je prácne.

Lepší variant sú okraje zapustené do pôdy. Určite však zabudnite na lacné plastové lemy, pretože sa pomerne rýchlo rozpadajú. Nahradiť sa dajú pevnými plastovými dielcami, ktoré sa do pôdy vbíjajú a prakticky ich nevidieť. Podobne nenápadné sú trvanlivé antikorové lemy. Naopak, dobre viditeľné sú napríklad exteriérové tehly uložené v betónovom lôžku v úrovni terénu. Zdôraznia kompozíciu a sú dobre pojazdné pre koleso kosačky. Podobne zapustené v pôde sa dajú použiť trvanlivé drevené hranoly a betónové prefabrikáty. Pri druhých spomenutých si dajte pozor, aby okraj vo výsledku nepôsobil lacno a nevzhľadne.

Kompaktný

Mulčovacia kôra nie je cieľ. Cieľ je hustý záhon s rastlinami, ktoré sa navzájom dotýkajú, čím zakrývajú pôdu, a tým výrazne obmedzujú rast burín. Do tohto štádia sa výsadba dostane zvyčajne za dva- -tri roky od založenia, dovtedy sa vyplievaniu nevyhnete. Všímajte si pritom vysadené druhy, rýchlosť a spôsob rastu a to, či majú tendenciu rozrastať sa alebo vysemeňovať.

Odkopané trsy alebo semenáčiky viete použiť na zahustenie či na iné miesto. Upúšťa sa aj od používania geotextílie, pretože zabraňuje rozrastaniu trvaliek a ich vysemeňovaniu. Po nejakom čase na nej i tak vyrastá burina zo semienok napadaných zhora. Neraz sa tiež nepekne zhŕňa a trčí zo záhonov.

Autor: Monika Králová