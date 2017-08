Záhonový manuál: Ako mať krásnu záhradu a nezblázniť sa? Máme pre vás pár tipov (2. časť)

5 fotiek

Na založenie vyvýšeného záhonu môžete pri väčšej záhrade využiť rastlinný odpad. Ako na to? Pripravíte obrubu záhona, ornicu vyberiete vedľa na kôpku, počas sezóny vhadzujete rastlinný odpad podobne ako do kompostu až do výšky obruby, na jeseň zahádžete pôdou a na jar, keď pôda trochu zľahne, vysádzate. Autor: Profimedia.sk